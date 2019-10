Była funkcjonariuszka policji z Dallas winna zamordowania nieuzbrojonego sąsiada

Sąd w Teksasie orzekł, że była, biała funkcjonariuszka policji z Dallas, która śmiertelnie postrzeliła swojego nieuzbrojonego, czarnego sąsiada, jest winna morderstwa.

We wrześniu 2018 roku, Amber Guyger podobno przez pomyłkę weszła do mieszkania swojego sąsiada i była przekonana, że 26-letni Botham Jean jest intruzem.

Guyger była już po pracy, jednak nadal miała na sobie policyjny uniform, którego nie zdjęła po zakończeniu zmiany. 31-latka powiedziała, że omyłkowo weszła do cudzego mieszkania, myśląc, że wchodzi do siebie, a gdy trafiła na otwarte drzwi, przestraszyła się.

Wyjaśniła, że gdy weszła do środka, zobaczyła szybko zbliżającego się ku niej mężczyznę i wyciągnęła broń.

Oskarżyciele stwierdzili, że nieuzbrojony Jean po prostu wstał z kanapy i skierował się na tyły pokoju, gdy nagle został postrzelony.

Podczas rozprawy, oskarżyciele odtworzyli nagranie rozmowy telefonicznej, wykonanej pod numer 911. Na nagraniu słychać, jak Guyger prawie dwadzieścia razy powtarza: „Myślałam, że to moje mieszkanie”.

Guyger pytano o liczne czynniki wskazujące na fakt, że wchodzi do niewłaściwego mieszkania. Adwokaci zasugerowali, że rozproszyły ją wiadomości telefoniczne, jakie wymieniała ze swoim partnerem policyjnym.

Adwokaci zapytali ją też, dlaczego nie wezwała pomocy przez nadajnik radiowy, gdy uznała, że w jej domu jest intruz. Guyger stwierdziła, że wejście do mieszkania z wyciągniętą bronią to „jedyna opcja, jaka przyszła jej do głowy”.

Gdy odczytano wyrok, na sali rozpraw rozległy się głosy dziękczynienia, a ktoś wykrzyknął: „Dzięki Ci Jezu!”.

Gdy Jean został zastrzelony, ewangelista z kościoła Dallas West Church of Christ, Sammie Berry, powiedział w rozmowie z „CBN News”: „Botham był bardzo charyzmatycznym, młodym człowiekiem. Gdy go poznałeś, kochałeś go”.

Jean był liderem służby uwielbienia i księgowym, pochodził z St. Lucia.

By uczcić jego pamięć, założono Botham Jean Foundation, która kontynuuje jego miłość do zagranicznej pracy misyjnej oraz wspiera imigrantów dotkniętych brutalnością policji.

„Tylko w jeden sposób mogę to sobie wyjaśnić i uporać się z tym w swojej głowie – że Bóg, któremu służymy, jest Bogiem suwerennym. On ma kontrolę” – zakończył Berry.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News