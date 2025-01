Boże Narodzenie: Radosne świętowanie w cieniu gróźb

List zawierający groźby przyćmił radość przygotowań do Bożego Narodzenia wielu chrześcijanom w Bangladeszu. W Nigerii z kolei powróciły wspomnienia brutalnego ataku na kościoły na północy kraju w Wigilię 2023 r. We wrześniu wspólnota w Mangu w Nigerii wysłała silny sygnał wiary i nadziei wbrew ogólnie panującej atmosferze strachu.

Groźby dotyczące nabożeństw i uroczystości rodzinnych

Kilka dni temu chrześcijanie w dystrykcie Rangpur w północnym Bangladeszu otrzymali list od lokalnej partii muzułmańskiej w związku ze zbliżającymi się nabożeństwami bożonarodzeniowymi. Mogli w nim przeczytać: „W ciągu ostatnich kilku lat nasza organizacja […] grzecznie prosiła was na różne sposoby o powstrzymanie się od działalności religijnej, ale bezskutecznie. Teraz rozprawimy się z wami mocniej – Inszallah. Również wszyscy ci, którzy przeszli z islamu na chrześcijaństwo, powinni o tym wiedzieć: mamy listę nazwisk waszych przywódców w gminie Rangpur”. Nadawcy napisali również: „Nie cieszcie się świątecznym obiadem – zanim zjecie, pamiętajcie, aby pożegnać się ze wszystkimi członkami rodziny i całym światem. W szczególny sposób pożegnamy również wszystkich tych, którzy przeszli z islamu na chrześcijaństwo w okręgu Rangpur”.

Długi, pełen pogróżek list głęboko wstrząsnął wieloma chrześcijanami w Rangpur. Przywódcy kościelni w regionie proszą o modlitwę.

Nabożeństwo dziękczynne w na wpół zniszczonym kościele

W Wigilię Bożego Narodzenia 2023 r. co najmniej 140 chrześcijan zostało zabitych w skoordynowanych atakach na ponad 20 społeczności w stanie Plateau. Wcześniej krążyły pogłoski o zbliżającym się ataku. Podobnie dzieje się teraz. Wielu chrześcijan obawia się powtórki z tamtych wydarzeń. Współpracownik Open Doors wyjaśnia: „Chrześcijanie są przerażeni. To, co się stało, było bolesne i zrodziło w ludziach wiele żalu i nieufności w naszych społecznościach”.

W Mangu, które również znajduje się w stanie Plateau, 8 września odbyło się specjalne nabożeństwo – w rocznicę śmiertelnego ataku bojowników Fulani na kościół. 280 chrześcijan zebrało się w jego ruinach i obchodziło święto dziękczynienia, oddając Bogu chwałę tańcem i głośnym uwielbieniem. Na zewnątrz budynku w tym czasie pasterze Fulani wypasali swoje stada. Jedna z pieśni brzmiała: „Szatanie, nie możesz zachwiać mojej wiary. Pewnego dnia Bóg nas wybawi, tak jak wybawił Izraelitów”. W swoim kazaniu pastor odniósł się do słów Jezusa z Ewangelii Jana 16: „Nabierzcie odwagi, Jam zwyciężył świat!”. Kaznodzieja zachęcał zebranych do nadziei, odwagi i odporności w obliczu wyzwań: „Na tym świecie zawsze będziemy konfrontowani z prześladowaniami i trudnościami, ale bądźcie odważni, Jezus zwyciężył świat!” – powiedział pastor.

„Prosimy, nie zapomnijcie o nas!”

Chrześcijanie w Bangladeszu, Nigerii i wielu innych miejscach świata, w których są prześladowani, wielokrotnie wyrażają swoje najważniejsze życzenie: „Prosimy, nie zapominajcie o nas – módlcie się za nas”.

W Światowym Indeksie Prześladowań 2024 Bangladesz zajmuje 26. miejsce, a Nigeria 6. miejsce wśród krajów, w których chrześcijanie są najbardziej prześladowani za wiarę w Jezusa Chrystusa.

Za Open Doors, Polska