Twoje ciało to zagadkowa maszyna. Coś w nim stuka, huczy, kłuje. Czasem nie chce robić tego, co mu się każe (znasz to?). Dziwnie pachnie. Ma włosy w niektórych miejscach, a w innych jest zupełnie łyse.

Chodź, zajrzymy do wnętrza twojego organizmu. Uroczyście przysięgam: nie cofniemy się przed niczym, żadna (nawet najbardziej obleśna!) tajemnica ludzkiego ciała nas nie powstrzyma. Wślizgniemy się z lupą w sam środek twoich bebechów.



Dowiesz się:

• dlaczego twój oddech pachnie czasami jak oddech zombiaka,

• kiedy twój mózg przypomina rollercoaster,

• jak to się dzieje, że nawet najpyszniejsze lody zamieniają się w… no wiesz, w co,

• dlaczego męczysz się nad nauką, ale nie wtedy, kiedy oglądasz seriale.

Odkryj wybebeszone tajemnice ludzkiego ciała!

„Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą” – książka Adama Mirka

Adam Mirek – trochę szalony i mądry naukowiec. Młodzi kochają go za to, jak opowiada o nauce w mediach społecznościowych, a dorośli pewnie bardziej docenią fakt, że zrobił doktorat na dwóch uczelniach.

Dane książki:

Tytuł: Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą

Adam Mirek

Oprawa miękka

Wydanie: Pierwsze

ISBN: 978-83-240-9315-1

EAN: 9788324093151

Liczba stron: 288

Wydawnictwo: Znak Emotikon

Format: 163x225mm

Cena katalogowa: 44,99 zł

Rok wydania: 2023