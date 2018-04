Ataki koczowników z ludu Fulbe w Nigerii: zabili mu syna

48-letni chrześcijanin siedzi przygnębiony w swoim domu, gdzie w zeszłym tygodniu zabito troje jego dzieci.

„Ci uzbrojeni koczownicy już od jakiegoś czasu napadają w tej okolicy na nas, chrześcijan, a i tak dokładnie nie wiemy, dlaczego nam to robią” – powiedział Joseph Gah Nze w wywiadzie dla „Morning Star News”. „Pomimo ataków, możemy polegać na Bogu, że da nam łaskę do przetrwania tych trudności. Nie zostało nam już nic innego, jak modlitwa, szukanie Bożego oblicza, by ci koczownicy doszli do poznania Jezusa Chrystusa, bo przestaną atakować chrześcijan tylko wtedy, gdy poznają Jezusa”.

Nze, który jest członkiem ewangelicznego kościoła ECWA (Evangelical Church Winning All) w miejscowości Nzharuvo w okręgu Miango, niedaleko Jos w stanie Plateau, powiedział, że koczownicy Fulbe włamali się do jego domu 8 marca o dziesiątej wieczorem i zabili troje jego dzieci: 12-letnich bliźniaków, Christophera i Emmanuela oraz 6-letniego Peace’a Josepha. W ataku zginął też jego 18-letni siostrzeniec, Henry Audu, a 4-letni bratanek, Chanka Amos, został ranny i zabrany do szpitala.

„Mój dom znajduje się na obrzeżu wioski, dlatego zaatakowali go w pierwszej kolejności” – powiedział Joseph Gah Nze. „Jednak odgłos wystrzałów w moim domu zaalarmował innych chrześcijan z okolicy. Szybko zareagowali i odparli atakujących, zmuszając ich do wycofania”. Jego żona zdołała uciec.

Wdowa

Tego samego wieczora w okręgu Miango, banda Fulbe sterroryzowała jeszcze dom w miejscowości Klah. Jummai Samaila, 45-letnia matka dziewięciorga dzieci, także członkini kościoła ECWA, zdołała się ukryć podczas napaści. Jednak jej mąż został zastrzelony. 55-letni Samaila Isa był jednym z nielicznych chrześcijan pochodzących z ludu Fulbe.

całość na stronie: https://www.gpch.pl/artykuly

19 marca 2018, Miango, Nigeria, Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan