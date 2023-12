„Aborcja nie jest prawem człowieka”: odpowiedź na raport Amnesty International

Chrześcijańska grupa obrońców praw człowieka potępiła nowy raport Amnesty International, który nazywa bariery w dostępie do aborcji w Irlandii Północnej łamaniem praw człowieka.

W 2019 roku, w czasie zawieszenia pracy irlandzkiego Stormontu, brytyjski parlament w Westminster uchwalił prawo znoszące w Irlandii Północnej odpowiedzialność karną za wykonanie aborcji, mimo wyników sondażu ujawniających brak poparcia dla zmian przez większość mieszkańców prowincji.

Amnesty narzeka, że cztery lata później aborcja w Irlandii Północnej jest „prawem, ale nie rzeczywistością”, a „przeszkody obejmują sporadyczne, skąpo zaopatrzone i skąpo obsadzone usługi, odmowy na podstawie sumienia, dezinformację, jak też rozpowszechnioną stygmatyzację”.

Autorzy raportu twierdzą, że rząd powinien wypełnić „swoje zobowiązania odnoszące się do praw człowieka, tworząc środowisko umożliwiające opiekę aborcyjną i zapewniając szeroki wachlarz usług w ramach opieki aborcyjnej, świadczonych zgodnie z prawami człowieka”.

„Osoby w ciąży są prawnie uprawnione, by w Irlandii Północnej mieć dostęp do świadczonej we właściwym czasie opieki aborcyjnej i do informacji. Zmuszanie ludzi mieszkających w Irlandii Północnej do wyjazdów do Anglii w celu uzyskania niezbędnej opieki zdrowotnej lub zakończenia niechcianej ciąży to łamanie ich praw człowieka, w tym prawa do podejmowania niezależnych decyzji dotyczących swojego zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” – stwierdzono w raporcie Amnesty.

Chrześcijańska organizacja CARE podważyła zawarte w raporcie twierdzenia, mówiąc, że aborcja w Irlandii Północnej została „narzucona”.

Louise Davies, dyrektor interesu i polityki CARE, powiedziała: „Określanie aborcji przez Amnesty mianem ‘prawo człowieka’ jest zarówno nieprawidłowe, bo nie ma podstaw w traktatach międzynarodowych, jak i głęboko obraźliwe dla wielu mieszkańców Irlandii Północnej. Podstawowym prawem człowieka i prawem, z którego wypływają wszystkie inne prawa, jest prawo do życia.”

„Nie należy zapominać, że obecny reżim aborcyjny został niedemokratycznie narzucony w Irlandii Północnej w czasie, gdy Zgromadzenie nie funkcjonowało, bez odpowiedniego uwzględnienia poglądów obywateli Irlandii Północnej lub zgody ich wybranych reprezentantów. Nie uszanowano decentralizacji władzy”.

Davies wezwała do ochrony prawa sprzeciwu moralnego.

„W swoim raporcie Amnesty ukazuje niepokojący brak uwzględniania prawa do sprzeciwu moralnego wobec aborcji w demokratycznym, wielokulturowym społeczeństwie. Podważa też prawo ugruntowanych i szanowanych grup działających w obronie życia, by umożliwiać kobietom dokonywanie innego wyboru” – powiedziała.

Davies wyraziła żal, że raport wzywa do rozszerzenia dostępu do aborcji przez telemedycynę, mimo obaw związanych ze zmuszaniem do zabiegu i zwiększonym ryzykiem komplikacji medycznych.

„Wielu ludzi w Irlandii Północnej uważa, że w każdej ciąży życie obojga ma znaczenie” – kontynuowała.

„W ich mniemaniu, sprawiedliwe, współczujące społeczeństwo to takie, które ceni, chroni i wspiera kobiety w czasie ciąży i później, zapewniając pełne wsparcie dla rodzin. Przyłączamy się do tego zdania” – powiedziała Davies.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today