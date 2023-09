Wielka Brytania wycofuje oskarżenie przeciwko kobiecie aresztowanej za modlitwę

Brytyjska policja w West Midlands ostatecznie wycofała oskarżenie przeciwko kobiecie, która w marcu ubiegłego roku została aresztowana po raz drugi za „wykroczenie” polegające na modleniu się w myślach (cicha modlitwa) w strefie cenzury lub tzw. „strefie buforowej” ośrodka aborcyjnego.

Oparta na wierze firma prawnicza Alliance Defending Freedom UK (ADF UK) informuje, że jej klientka, Isabel Vaughan-Spruce, otrzymała również przeprosiny od departamentu policji za sześć miesięcy dochodzenia.

Vaughan-Spruce, wolontariuszka pro-life i współdyrektorka Marszu dla Życia w Wielkiej Brytanii, otrzymała wiadomość e-mail od Departamentu Policji w West Midlands, w której podano powód wycofania zarzutów przeciwko niej. Policja poinformowała ją, że umorzyła dochodzenie, ponieważ 6 września nastąpiło „przedawnienie postępowania”, donosi The Daily Mail. Rzecznik departamentu policji powiedział również: „Nie będzie dalszego dochodzenia w domniemanej sprawie i nie zostaną podjęte żadne dalsze działania”.

Decyzja policji o nieściganiu Vaughana-Spruce’a zapadła po tym, jak brytyjska minister spraw wewnętrznych Suella Braverman opublikowała list otwarty, w którym nakazała departamentom policji w całym kraju unikanie upolitycznienia działań policji, podała brytyjska organizacja ADF.

List Braverman bezpośrednio stwierdza, że „modlitwa w myślach sama w sobie nie jest niezgodna z prawem”, a „posiadanie zgodnych z prawem opinii, nawet jeśli mogą one obrażać innych, nie jest przestępstwem”.

W oświadczeniu Vaughan-Spruce nawiązał do dystopijnej powieści science fiction i przestrogi brytyjskiego pisarza George’a Orwella zatytułowanej „1984”, mówiąc: „To nie jest rok 1984, ale 2023 – nigdy nie powinnam była zostać aresztowana tylko za swoje myśli, które miałem w głowie”.

„Modlitwa w myślach nigdy nie jest przestępstwem. Z zadowoleniem przyjmuję decyzję policji West Midland o zakończeniu śledztwa i przeprosiny za czas, jaki to zajęło, ale ważne jest, aby podkreślić niezwykle szkodliwe konsekwencje tej próby nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich zainteresowanych prawem do wolności w Wielkiej Brytanii. To, co mi się przydarzyło, sygnalizuje innym, że oni również mogą stanąć w obliczu aresztowania, przesłuchania, śledztwa i potencjalnego oskarżenia, jeśli zostaną przyłapani na korzystaniu z wolności do myślenia” – czytamy w oświadczeniu.

„Teraz, gdy władze dwukrotnie doszły do wniosku, że modlitwa w myślach nie jest przestępstwem – do czego doszedł również minister spraw wewnętrznych w zeszłym tygodniu – jestem wdzięczna za wznowienie mojej praktyki modlitwy w myślach za kobiety w ciąży kryzysowej” – podsumowano w oświadczeniu.

Jeremiah Igunnubole, radca prawny ADF UK, powiedział, że sześciomiesięczne oczekiwanie na postawienie zarzutów było trudne dla jego klientki.

„Żmudny proces tej kryminalnej męki był karą dla Isabel. Co więcej, jej historia dała światu do zrozumienia, że podstawowe wolności w Wielkiej Brytanii są zagrożone” – powiedział w komunikacie prasowym.

„Istnieje teraz pilna potrzeba zmian prawnych, aby powstrzymać falę politycznego nadzoru nad policją. Mamy nadzieję, że decyzja policji w West Midlands, (…) znajdzie odzwierciedlenie w ustawodawstwie, wytycznych i praktyce” – dodał Igunnubole.

Jak wcześniej informował CBN’s Faithwire, brytyjska ustawa o porządku publicznym pokonała wszystkie przeszkody parlamentarne na początku tego roku, tworząc ogromną strefę buforową wokół klinik aborcyjnych. Ustawa kryminalizuje „wywieranie wpływu” poza placówkami aborcyjnymi, co obejmuje modlitwę, pokojowe rozmowy lub oferty pomocy kobietom w zakresie usług dostępnych dla tych, którzy chcieliby alternatywy dla aborcji.

Krytycy twierdzą, że aresztowania na mocy ustawy o porządku publicznym są atakiem na wolność słowa, a co ważniejsze, na wyrażanie poglądów religijnych.

Drugie aresztowanie nastąpiło zaledwie kilka tygodni po uniewinnieniu przez brytyjski sąd od tego samego zarzutu.

Jak donosi CBN News, drugie aresztowanie Vaughan-Spruce za modlitwę w myślach w aborcyjnej strefie buforowej nastąpiło zaledwie kilka tygodni po uniewinnieniu jej przez brytyjski sąd za to samo wykroczenie. W grudniu ubiegłego roku została oskarżona o naruszenie lokalnego nakazu ochrony przestrzeni publicznych, a w lutym została uniewinniona ze wszystkich zarzutów przez Sąd Magistracki w Birmingham.

Następnie Vaughan-Spruce została aresztowana po raz drugi w marcu przed kliniką BPAS Robert w Birmingham. Jej wymiana zdań z dwoma funkcjonariuszami policji została uchwycona w wirusowym klipie wideo, który został opublikowany w mediach społecznościowych przez ADF UK.

W 46-sekundowym filmie powiedziała policjantowi, że nie protestuje. Funkcjonariusz odpowiedział: „Ale powiedziałaś, że angażujesz się w modlitwę, co jest wykroczeniem”.

Vaughan-Spruce odpowiedziała: „Modlitwę w myślach”.

„Nie, ale nadal angażowała się pani w modlitwę. To jest wykroczenie” – powiedział jej funkcjonariusz.

Tymczasem ojciec i weteran z Afganistanu również oczekuje na proces za popełnienie tego samego aktu modlitwy w myślach w cenzuralnej „strefie buforowej” w Bournemouth.

Jak donosiło CBN News w sierpniu, Adam Smith-Connor przyznał się do „niewinności” po tym, jak został oskarżony przez policję.

Pojawi się on w Sądzie Magistrackim w Poole w listopadzie, podało ADF UK.

Autor: STEVE WARREN

Źródło: CBN News