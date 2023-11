Trzęsienie ziemi w Nepalu: ponad 150 ofiar śmiertelnych, 20 kościołów zniszczonych

Trzęsienie ziemi o natężeniu 6,4 stopnia dotknęło na początku listopada odległe, zachodnie części południowoazjatyckiego Nepalu, powodując ponad 150 ofiar śmiertelnych i rozległe szkody, w tym zawalenie pewnej liczby kościołów – poinformowały chrześcijańskie organizacje.

Kataklizm, do którego doszło 3 listopada tuż przed północą czasu lokalnego, początkowo dotknął okręgi Jajarkot i West Rukum, około 500 kilometrów na zachód od stolicy kraju Katmandu. Media podały, że wstrząsy były odczuwalne w odległych miastach, w tym w Delhi w sąsiednich Indiach.

Agencje amerykańskich, międzynarodowych misji chrześcijańskich GFA World i Barnabas Aid donoszą o znaczących zniszczeniach budynków religijnych.

Założyciel GFA World, K.P. Yohannan, powiedział w oświadczeniu, że kilka kościołów partnerskich na obszarach dotkniętych przez trzęsienie ziemi jest „zniszczonych”. Organizacja donosi, że w jednej wsi zginęło trzech członków kościoła.

GFA World mówi, że ich wysiłki skupiają się na mobilizowaniu członków miejscowych kościołów do udziału w operacjach ratunkowych i pomocowych, których celem jest dostarczenie tysiącom poszkodowanych niezbędnych produktów, takich jak jedzenie, koce i namioty.

Z powodu odległej lokalizacji wielu dotkniętych wsi, niedostępnych dla zwykłych pojazdów, pracownicy kościołów korzystają z motorów, by docierać i pomagać ich mieszkańcom. Według szacunków GFA World, na niektórych obszarach zniszczeniu uległo do 90 procent prostych domostw z gliny i cegły.

Barnabas Aid opisało też krytyczną sytuację czekającą chrześcijan w następstwie trzęsienia ziemi, związaną ze zniszczeniem szacunkowo 18 tysięcy domów i co najmniej 20 kościołów, o czym donosi lokalny partner organizacji.

Tanka, partner projektu w zachodnim Nepalu mówi, że strata domów wiąże się z poważnymi brakami pożywienia i złymi warunkami mieszkalnymi. Dodaje, że ludzie są wystawieni na bardzo niskie temperatury.

Według informacji Tanka, miejscowy pastor identyfikowany jako Judha stracił w kataklizmie aż pięcioro członków rodziny: córkę i czworo wnucząt.

Rządowe wysiłki pomocowe nie obejmują odbudowy kościołów, dlatego społeczność chrześcijańska pilnie potrzebuje pomocy z zewnątrz.

Pracownik Barnabas Aid, identyfikowany jako Mahon, mówi o wdzięczności ludzi, którzy w obecnym czasie kryzysu otrzymują pomoc organizacji międzynarodowych.

Miejscowy szpital w Jajarkot jest przepełniony rannymi, co zmusza władze do transportowania ofiar drogą lotniczą do Katmandu w celu udzielenia im pomocy.

Ocalała z kataklizmu Geethakumari Bista opowiedziała o swoim koszmarnym doświadczeniu w rozmowie z BBC. Pod gruzami zawalonego domu zginęła jej rodzina, w tym młodsza córka. Starszą córkę uratowano.

Akcje poszukiwawcze i ratunkowe natrafiają na poważne trudności, ponieważ spowodowane trzęsieniem ziemi osuwiska zablokowały wiele dróg – informuje BBC.

3 listopada, w ciągu godziny od pierwotnego trzęsienia ziemi dało się odczuć trzy dodatkowe wstrząsy. Na mediach społecznościowych i w lokalnych serwisach informacyjnych pojawiły się zdjęcia zniszczeń i mieszkańców desperacko przeszukujących szczątki zawalonych budynków.

W 2015 roku Nepal został dotknięty druzgocącym trzęsieniem ziemi, w którym zginęło 9 tysięcy osób, a 22 tysiące zostało rannych. Te katastrofy sejsmiczne poważnie naruszyły krajową infrastrukturę. Według doniesień International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, zniszczeniu lub uszkodzeniu uległo ponad 800 tysięcy domów, przeważnie w zachodnich i środkowych dystryktach.

