Prześladowania chrześcijan w Indiach niemal się podwoiły

Nowy raport potwierdza, że prześladowania chrześcijan w Indiach wciąż rosną i niemal podwoiły się w stosunku do zeszłego roku.

United Christian Forum (UCF) z siedzibą w Nowym Delhi śledzi przypadki przemocy wobec wierzących i stwierdziło, że w pierwszej połowie roku w 23 stanach w Indiach doszło do 400 incydentów.

Dla porównania, w tym samym okresie ubiegłego roku było tylko 274.

„Dane rządowe bagatelizują powagę sytuacji” – powiedział AC Michael, krajowy koordynator UCF.

W raporcie podkreślono, że Uttar Pradesh jest jednym z wiodących stanów w prześladowaniach religijnych chrześcijan, z łączną liczbą 155 przypadków.

W czerwcu odnotowano największą liczbę brutalnych ataków z 88 przypadkami, co przekłada się na trzy dziennie, podała grupa.

„Przemoc w północno-wschodnim stanie Manipur szaleje od ponad dwóch miesięcy, a setki kościołów i wiele cennych istnień ludzkich zginęło” – powiedział UCF.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy starcia etniczne w Manipur doprowadziły do śmierci ponad 100 osób i zniszczenia prawie 400 kościołów.

Przemoc została wywołana planami rządu nadania uprzywilejowanego statusu społeczności Meitei z większością hinduistyczną w regionie Imphal Valley. Społeczność Kuki, mieszkająca na wzgórzach dystryktu Churachandpur, sprzeciwiła się temu. Donosi CBN News.

Najbardziej ucierpieli chrześcijanie, którzy stanowią około 40% trzymilionowej populacji regionu.

„Myślę, że ataki były podsycane przez rząd centralny” – powiedział CBN News David Curry, prezes i dyrektor generalny Global Christian Relief. „Partia BGJ uczyniła bycie chrześcijaninem czymś, co nie jest uważane za część Indii. Wydaje się, że ich przesłanie brzmi: „Jeśli nie jesteś Hindusem, nie jesteś Indusem”, co umożliwiło eskalację przemocy wobec chrześcijan i kościołów chrześcijańskich”.

Według raportów United Christian Forum (UCF), chrześcijanie spotykają się z coraz większą dyskryminacją z powodu braku zasadności wszczynania dochodzeń i ścigania sprawców przez organy do tego powołane.

„Bez względu na to, jak to przedstawiają, czy jest to przemoc etniczna, czy anarchistyczna, wydaje się, że rząd indyjski zawsze nie zauważa, a nawet w niektórych przypadkach zachęca do przemocy wobec chrześcijan w Indiach” – dodał Curry.

Tłum. Eliza Tarka

Źródło: CBN News