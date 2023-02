Pastorzy oskarżeni za prowadzenie nabożeństw w czasie pandemii wolni od zarzutów

Oskarżyciele i sędzia z Kanady uchylili zarzuty przeciwko pastorom i ich współpracownikom z New Brunswick i Ontario, oskarżonych o łamanie nakazów dotyczących zdrowia publicznego za prowadzenie nabożeństw w czasie pandemii COVID-19.

Wszystkie oskarżenia przeciwko pastorowi Phillip’owi Jamesowi Hutchingsowi i współpracownikom His Tabarnacle Family Church w Saint John oraz pastorowi Aaronowi Rock z Harvest Bible Chrurch w Windsor zostały uchylone.

Na mocy decyzji podjętej 2 lutego, sędzia przewodnicząca Court of King’s Bench, Tracey DeWare, uchyliła rządowy wniosek o oskarżenie pastora Hutchingsa i dyrektora kościoła Cody Butlera o obrazę sądu za prowadzenie nabożeństw w namiocie handlowym jesienią 2021 roku. Nabożeństwa prowadzono w czasie, gdy rząd prowincji zakazał publicznych zgromadzeń w przestrzeni zamkniętej.

Sędzia stwierdziła, że nie jest w stanie określić, czy namiot postawiony przez pastora Hutchingsa w Saint John w celach sprawowania kultu jest „wyraźnie i niezaprzeczalnie” obszarem o przestrzeni zamkniętej, zdefiniowanym przez regionalny nakaz zdrowotny.

W październiku 2021 roku, Hutchings i jego współpracownicy dostali mandaty za złamanie nakazu zdrowotnego. Miesiąc później postawili namiot handlowy ze ścianami bocznymi, które przy dobrej pogodzie zostawiano otwarte, a przy niskich temperaturach zamykano.

Oskarżyciele twierdzili, że kościół złamał nakazy zdrowia publicznego, ponieważ namiot handlowy stanowił przestrzeń wewnętrzną, a pastorzy nie zapewnili, by uczestnicy byli zaszczepieni przeciwko COVID-19.

„Alternatywnym i rozsądnym punktem widzenia może być to, że pozwani przenieśli nabożeństwa swojego kościoła do namiotu handlowego w próbie uniknięcia ograniczeń dotyczących ‘publicznej przestrzeni wewnętrznej’, a przez to uniknięcia złamania nakazu przymusowego” – napisała w orzeczeniu DeWare.

Pastorów reprezentuje adwokat Jonathan Martin przy wsparciu Democracy Fund. W listopadzie 2022 roku, oskarżenia pastorów o zakłócanie i nie stosowanie się do nakazów zdrowotnych zostały uchylone po złożeniu podania konstytucyjnego podważającego legalność tych nakazów.

„To wygrana dla należytego procesu, jak też wygrana dla odpowiedzialności rządu przeciwko szkicowaniu niejasnych regulacji, które zapewniają nieograniczoną dowolność prokuratorską” – powiedział Martin w wywiadzie dla „The Canadian Press”.

W Windsor, pastor Rock stanął przed możliwością kary do jednego roku więzienia i grzywny w wysokości od 10 tysięcy dolarów do 100 tysięcy dolarów za każde z dwóch przypadków rzekomego złamania Ustawy z Ontario o Ponownym Otwarciu. Rock prowadził osobiste nabożeństwa religijne przy liczbie uczestników przekraczającej dozwolony wtedy limit.

Oskarżyciele wycofali zarzuty

Według informacji „Windsor Star”, na początku lutego oskarżyciele Crown wycofali zarzuty.

„Byłem trochę zaskoczony, mile zaskoczony” – powiedział Rock. „Nigdy nie byłem na bakier z prawem, przeżycie trochę surrealistyczne”.

Zanim służby policyjne z Windsor oskarżyły go z powodu prowadzenia 20 grudnia 2020 roku nabożeństwa przy liczbie uczestników przekraczającej dozwolony wtedy limit dla zgromadzenia religijnego wynoszący 10 osób, Rock trafił do serwisów informacyjnych za protestowanie i widoczne lekceważenie regulacji dotyczących lockdownu – zauważono w „Windsor Star”.

Rock stwierdził, że nie jest przeciwko szczepieniom lub ograniczeniom zdrowotnym wprowadzanym dla bezpieczeństwa publicznego, uważa jednak, że zagrożenie COVID-19 jest „przesadzone”, a ograniczenia nałożone na społeczności i firmy są „głupie” i wysoko niszczące.

Oddalenie powództwa pojawia się w czasie, gdy inni kanadyjscy pastorzy mierzący się z podobnymi zarzutami albo wygrywają przed sądem, albo otrzymują orzeczenia o uchyleniu wyroku.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: The Christian Post