Nawrócony z islamu zabity przez byłych przyjaciół

Irak: Pewnego dnia w maju 2023 r. iracki pastor odebrał telefon, nie wiedząc, że będzie to ostatnia rozmowa, jaką odbędzie z młodym niedawno nawróconym chrześcijaninem. Dzwonił pewien student uniwersytetu, który nawrócił się z islamu. Niektórzy z byłych przyjaciół studenta później przybyli do jego domu, aby powiedzieć: „Wiemy o twojej nowej wierze. Damy ci szansę na powrót”. Grupa powiedziała mu, że może nie wierzyć w żadnego boga, ale nie może pozostać chrześcijaninem.

Napastnicy dali mu 24 godziny na wyrzeczenie się wiary albo zostanie zabity. Pozwolili mu na jeden telefon, więc zadzwonił on do swojego pastora, który pomodlił się za niego i powiedział mu, że decyzja należy wyłącznie do niego. Pastor przypomniał mu również o wiecznej nadziei i domu, który czeka na wszystkich naśladowców Chrystusa. Młody człowiek postanowił, że będzie dzielił się dobrą nowiną o Chrystusie ze swoimi byłymi przyjaciółmi i pozostanie wierny. Następnego dnia został zamordowany za swoją wiarę.

Dziękujmy Panu za świadectwo wierności tego młodego chrześcijanina.

Módlmy się, by serca jego byłych przyjaciół zostały skruszone przed Panem w szczerej pokucie. Pamiętajmy o irackich chrześcijaninach nawracających się z islamu, którzy tak często muszą zapłacić najwyższą cenę za naśladowanie Chrystusa. Niech Pan podtrzymuje ich wiarę i odwagę, oraz obdarza ich Swoim pokojem.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan