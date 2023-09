Napad na kościół podczas modlitwy

Członkowie kościoła Lala Zarr w Peszawarze (Pakistan) zebrali się wieczorem 3 sierpnia na nabożeństwie modlitewnym, kiedy nagle grupa rozgniewanych mężczyzn z sąsiedztwa wpadła do ich kościoła. Początkowo mężczyźni zażądali tylko przyciszenia głośników. Jednak wkrótce po tym incydencie, jeszcze tego samego wieczoru kilku innych uzbrojonych mężczyzn wtargnęło do budynku kościoła, wywołując panikę wśród wiernych. Uzbrojeni mężczyźni oddali kilka strzałów wewnątrz budynku, powodując uszkodzenia, ale na szczęście nikogo nie raniąc. Następnie zdewastowali obiekt i wyciągnęli pastora Zulfikara na zewnątrz, gdzie zaczęli go okładać kolbami karabinów. W wyniku napaści pastor doznał obrażeń głowy i oka.

Módlmy się, aby sprawcy tego brutalnego napadu zostali postawieni przed wymiarem sprawiedliwości oraz aby zapewniono niezbędną ochronę przywódcom oraz wiernym kościoła Lala Zarr, a także wszystkim innym wierzącym, którzy są zagrożeni w różnych częściach kraju. Módlmy się, aby nasi chrześcijańscy bracia i siostry w Pakistanie nieustannie otrzymywali mądrość, prowadzenie i pokój, służąc w swoim otoczeniu osobom, które jeszcze nie zrozumiały i nie przyjęły wspaniałego Bożego daru zbawienia przez Jezusa Chrystusa.

Źródło: VOM Canada, Pak Christian News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan