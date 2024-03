Ostatnia żyjąca siostra Billy’ego Grahama, Jean Graham Ford, zmarła w wieku 91 lat

Jean Graham Ford, żona ewangelisty Leightona Forda i jedyna pozostała z rodzeństwa znanego ewangelisty Billy’ego Grahama, zmarła 29 lutego w wieku 91 lat.

Jej siostrzeniec Franklin Graham podzielił się tą wiadomością na Facebooku, zauważając, że jego ojciec „w ciągu swojego życia zwracał się do niej o radę w wielu sprawach” i że „jesteśmy wdzięczni za jej życie, które miało wpływ na tak wielu, gdy dzieliła się swoim świadectwem” (…).

Pomimo, że dzieliło ich prawie 14 lat, Billy Graham, który zmarł w 2018 roku w wieku 99 lat, miał szczególne relacje z Jean, która nazywała go „Billy Frank”. „[Ponieważ Billy Frank] był o wiele starszy, to było jakbym posiadała drugiego rodzica” – powiedziała w 2010 roku. „Zawsze go uwielbiałam i nadal uwielbiam”.

Jean zachorowała na polio w wieku 11 lat, a lekarze powiedzieli jej rodzicom, że prawdopodobnie nie przeżyje nocy. „Pamiętam to bardzo wyraźnie”, powiedziała w 2020 roku. „Gdybym umarła tej nocy, w tym wieku, nie zmartwiłoby mnie to tak bardzo, ponieważ wiedziałam, że pójdę do nieba”.

Wyzdrowiała jednak i poszła w ślady swojego najstarszego brata, aby uczęszczać do Wheaton College w Illinois. Leighton Ford, wówczas lider organizacji ” Youth for Christ” (Młodzież dla Chrystusa), zaprosił Billy’ego Grahama do przemówienia na wiecu ewangelizacyjnym w Kanadzie. Graham z kolei zachęcił Leightona do złożenia podania do Wheaton i opowiedział mu o swojej młodszej siostrze. Oboje spotkali się, zakochali i pobrali 19 grudnia 1953 roku. Leighton służył jako ewangelista w Evangelistic Association Billy’ego Graham przez trzy dekady.

Ich wiara przeprowadziła Fordów przez śmierć ich najstarszego syna, Sandy’ego, w wieku 21 lat. „Bóg jest dobry… nawet wtedy, gdy tego nie czuliśmy” – powiedziała Jean o ich decyzji, by trzymać się Pana pomimo tragicznej straty.

Jean „prowadziła życie poświęcone studiowaniu Słowa Bożego i opowiadaniu innym o Jego darmowym darze zbawienia przez Jego Syna Jezusa Chrystusa”, według BGEA. „Przez wiele lat prowadziła studia biblijne i przemawiała na całym świecie.

Kiedy Jean przemawiała na pogrzebie swojego brata w 2018 roku, powiedziała, że wiadomość o jego śmierci przypomniała jej stary hymn „Heaven Came Down and Glory Filled My Soul” (Niebo zstąpiło i chwała wypełniła moją duszę).

„21 lutego niebo zstąpiło i zabrało mi mojego brata” – powiedziała gościom pogrzebowym. „Pewnego dnia niebo zstąpi i zabierze mnie. I wiem, że [mój brat] chciałby, abym dzisiaj powiedziała: „Niebo przyjdzie ponownie i chciałoby zabrać także ciebie”.

Przeżyła swojego męża, syna Kevina i córkę Debbie.

Źródło: Charisma News