Izrael: Chrześcijanie dzielą się Ewangelią z mieszkającymi w schronach

W Aszkelonie i innych miastach południowego Izraela ludzie zaczęli mieszkać w schronach przeciwbombowych z powodu coraz częstszych ataków bombowych. Pastor Israel Pochtar ze wspólnoty Beit Hallel w Aszdodzie mówi: „Ludzie rzeczywiście biegają do schronów przeciwbombowych, ale w końcu przestają biegać, bo to już dla nich za dużo. Teraz już praktycznie mieszkają w schronach”. Chrześcijanie w Izraelu odwiedzają mieszkańców schronów przeciwbombowych w Aszkelonie, aby dostarczyć im pomoc, a innym razem zachęcają ich Słowem Bożym. „Stwarza to wiele okazji, by mówić o Biblii, proroctwach, po prostu kochać ich i powiedzieć im, kim są chrześcijanie. Naprawdę, po raz kolejny otworzyły się drzwi do dzielenia się tym, dlaczego to robimy – a to wszystko dotyczy przecież Pana Jezusa”– mówi pastor.

Niektórzy mieszkańcy mogą być zaznajomieni z elementami Biblii, ale już nie z obietnicami i nadzieją, jaka jest w Jezusie Chrystusie. „Nie znają biblijnych proroctw. Nie znają biblijnych obietnic. Oczywiście panuje atmosfera strachu, niepewności, a nawet depresji. Mogę powiedzieć, że atmosfera jest ciężka, naprawdę ciężka, ponieważ jest to czas wojny. Ale teraz, z tego powodu, ludzie są również otwarci. Ludzie zadają pytania, a kiedy widzą chrześcijan – mamy dla nich odpowiedzi, ponieważ mamy odpowiedzi w Biblii – zarówno starotestamentowe obietnice dotyczące naszych dni, prorocze obietnice na ten temat, jak i nowotestamentową nadzieję, dar zbawienia i Bożą dobroć w Chrystusie”.

Módlmy się o to, by serca Izraelczyków otworzyły się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej na zbawienie w Jezusie Chrystusie. Módlmy się o Bożą chwałę pośród narodów w czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prośmy Pana, aby duchowo wzmocnił chrześcijan w Izraelu i obszarach palestyńskich, którzy żyją jako ambasadorzy Chrystusa w tym trudnym czasie.

Źródło: Mission Network News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan