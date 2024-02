Indie: Podburzono tłum przeciwko chrześcijanom. Co teraz?

W maju 2023 r. w indyjskim stanie Manipur wybuchły gwałtowne zamieszki. Religijni ekstremiści wykorzystali konflikt o podłożu etnicznym do podburzenia tłumów przeciwko chrześcijanom. Ponad stu chrześcijan zostało zamordowanych, a tysiące domów i 414 kościołów zostało zniszczonych. Hinduski nacjonalistyczny rząd Bharatiya Janata Party (BJP) zapewnił niewielką pomoc poszkodowanym. Osoby, które straciły domy i cały swój dobytek nie otrzymały odszkodowań.

Przemoc trwa pomimo upływu czasu

Grupa etniczna Kuki (w której przeważają chrześcijanie) wyszła na ulicę, aby zaprotestować przeciwko przyznaniu Meitei (wpływowemu plemieniu z większością hinduistyczną) statusu „chronionej mniejszości”, co wiązało się z otrzymaniem wielu przywilejów. Drugim powodem było to, że członkowie Kuki otrzymali nakaz opuszczenie swoich domów na obszarach leśnych. Podczas protestów Kuki zostali brutalnie zaatakowani przez Meitei. Jednak ataki szybko zmieniły swój charakter. Atakujący za cel obierały chrześcijan, zarówno wśród Kuki, jak i Meitei i innych grup etnicznych. Wśród Meitei wielu chrześcijan było zmuszanych przez swoich współplemieńców do wyrzeczenia się wiary. Do tej porty rząd nie jest w stanie przywrócić pokoju i porządku w regionie.

Wzmocnienie społeczności chrześcijańskich w regionie

W ciągu kilku dni partnerzy Open Doors dostarczyli poszkodowanym żywność, koce i inne potrzebne artykuły, między innymi materiały budowlane do budowy nowych domów. Zorganizowali także pomoc psychologiczną i wsparcie duszpasterskie oraz bezpieczne zakwaterowanie dla chrześcijan, którzy zostali pozbawieni dachu nad głową. Współpracująca z Open Doors Priya Sharma* donosi, że wielu chrześcijan Kuki nadal mieszka w obozach dla uchodźców, gdzie brakuje żywności, wody i urządzeń sanitarnych. Zagraża to w szczególności zdrowiu matek i dzieci. Inni, którzy powrócili do swoich miejscowości, nie mają środków na odbudowę swoich domów. Ponieważ 253 kościoły Meitei zostały zniszczone, chrześcijanie spotykają się obecnie głównie w domach prywatnych. Dzieje się tak również dlatego, że nadal grozi im przemoc.

„W stanie Manipur chrześcijanie mogli kiedyś żyć bezpiecznie i wyznawać swoją wiarę” – kontynuuje Priya Sharma. „Ale obecny rząd wspiera ideologię Hindutva, a ekstremiści mają ogromne wpływy. Życie chrześcijan jest zagrożone”. Dodaje: „Pracujemy nad wzmocnieniem jedności wśród chrześcijan ponad granicami kulturowymi i etnicznymi”. W trudnych momentach chrześcijanie z różnych grup etnicznych pomagali sobie nawzajem. „Dziękuję wszystkim, którzy modlili się i nadal modlą się za nas. Dziękujemy za wsparcie, które okazaliście kościołom i mieszkańców Manipuru, którzy doświadczyli przemocy. Wasze wsparcie i zabranie głosu w naszej sprawie pokazuje nam, że Manipur i Indie nie zostały pozostawione samym sobie”.

*Imię zmienione

za Open Doors, Polska