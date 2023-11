Młody chrześcijanin zabity podczas ataku islamistów

Amadou Kabore się urodził w muzułmańskim plemieniu Fulani w Burkina Faso. W 2021 roku obejrzał on film JEZUS i ostatecznie zaufał Chrystusowi. Jego decyzja o podążaniu za Chrystusem rozwścieczyła jego ojca i braci, którzy dotkliwie go pobili. Amadou następnie uciekł do pobliskiego kraju Togo w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Lokalni misjonarze mu pomogli w nowym kraju znaleźć mieszkanie i zapisać się na program szkolenia zawodowego.

W marcu 2023 r. Amadou wrócił do Burkina Faso, aby odwiedzić matkę, jednak 6 sierpnia Pan odwołał go z tego świata, gdy islamiści zaatakowali kilka pojazdów, w tym autobus, w którym jechał Amadou. Napastnicy zabili łącznie 26 osób, w tym Amadou. Miał on zaledwie 21 lat.

Dziękujmy za Amadou, który po licznych trudnościach i cierpieniu może już spoczywać w domu Ojca. Niech świadectwo jego młodego życia pociągnie również resztę jego rodziny do Chrystusa. Prośmy Pana by skutecznie dotykał i kruszył te zatwardziałe serca, zamieniając je na serca mięsiste, wrażliwe na Jego głos i prowadzenie.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan