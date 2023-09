Były muzułmański szejk sprzedaje ananasy dla Chrystusa

Kiedy Abdu dorastał, pragnął zostać islamskim uczonym, więc uczęszczał do szkół , w których mógł uczyć się wyłącznie o Koranie. Po 15 latach studiowania Koranu został nauczycielem islamu.

Jednak w 2022 roku spotkał starego przyjaciela, który został naśladowcą Chrystusa. Przyjaciel ten przy różnych okazjach dzielił się z Abdu ewangelią, tak że Abdu zaczął coraz bardzie powątpiewać w swoje przekonania. Ostatecznie Abdu uwierzył w Chrystusa. Jego entuzjazm do nauczania Koranu osłabł, co nie uszło uwadze lokalnych przywódców islamskich.

Kiedy w końcu wyszło na jaw, że on i jego żona zostali chrześcijanami, to natychmiast zwolniono go z pracy. Abdu stracił źródło swoich dochodów oraz dom, nie mógł też wynająć domu w okolicy. Nie miał żadnego wykształcenia ani umiejętności, które pomogłyby mu znaleźć zatrudnienie na świeckim rynku pracy.

Chrześcijańscy przyjaciele skontaktowali go z organizacją Voice of the Martyrs, która pomogła mu uruchomić małą firmę sprzedającą ananasy. Abdu często wykorzystuje swoją nową pracę, aby opowiadać innym o Chrystusie, mówiąc: „Jezus jest tak słodki jak te ananasy”.

Módlmy się o Abdu i jego służbę głoszenia innym ewangelii. Dziękujmy za pomoc, jaką otrzymał od Pana poprzez Kościół, i prośmy o mądrość dla niego, gdy rozmawia z różnymi osobami wykazując na piękno i słodkość Imienia i Osoby Pana Jezusa.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan