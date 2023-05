„Dar z Nieba”: jurorzy American Idol chwalą Megan Danielle za śmiałą wiarę chrześcijańską

Juror American Idol, Luke Bryan, chwali chrześcijańską konkurentkę za „doskonałe” wykonanie piosenki chrześcijańskiej i śmiałe wyrażanie swojej wiary.

Megan Danielle dostała się do pierwszej ósemki konkurentów po wykonaniu utworu „Go Rest High on That Mountain” Vince’a Gill’a.

Piosenka, która jest hołdem dla zmarłego piosenkarza country Keitha Whitleya, zawiera słowa: „Wejdź wysoko na tę górę i odpocznij, bo twoje dzieło na ziemi, Synu, jest wykonane, wejdź do Nieba, okrzyk miłości dla Ojca i Syna”.

Bryan, jeden z najbardziej utalentowanych i nagradzanych piosenkarzy country, wybrał tę piosenkę specjalnie dla Danielle.

„Nigdy nie boisz się mówić wszystkim o swojej wierze. Gdy myślałem o tej piosence, czułem w sercu, że nie mógłbym wybrać lepiej” – powiedział po wykonaniu utworu.

„Ta piosenka wiele dla mnie znaczy” – dodał. „Byłaś doskonała”.

Piosenkarka z Georgii zaśpiewała wcześniej tej hymn na pogrzebie swojego dziadka.

Danielle powiedziała jurorom i słuchaczom, że chociaż w tamtej chwili piosenka była dla niej szczególnie trudna, był to wspaniały sposób uczczenia jej dziadka, który miał duży wpływ na jej życie.

„To wspaniałe potwierdzenie i nie wierzę w żadne przypadki, nie może być mowy o niczym takim” – skomentowała Katie Perry. „Myślę, że to dar z Nieba”.

Wykonanie Danielle doprowadziło niektórych słuchaczy do łez. Widzowie przed telewizorami też byli poruszeni.

„Masz niesamowitą zdolność wzruszania. Wielu ludzi umie śpiewać, ale ty masz niezwykłą zdolność wzruszania” – powiedział Lionel Richie. „Twój głos ma wielką moc, gdy po prostu opowiadasz swoją historię. Wiem, że twój dziadek jest bardzo, bardzo szczęśliwy”.

Po wykonaniu utworu, Danielle znalazła się w pierwszej ósemce zawodników.

„Dziękuję Ci Boże” – napisała na Instagramie.

Na przesłuchaniu do American Idol, Danielle zaśpiewała „You Say” Lauren Daigle.

Daigle ją zaskoczyła, niespodziewanie zjawiając się na jej występie. Obie zamknęły przesłuchanie, wspólnie wykonując utwór.

20-latka przy różnych okazjach śpiewała chrześcijańskie piosenki, w tym „Thank God I Do” Daigle i „Holy Water” grupy We The Kingdom.

Danielle zaczęła karierę piosenkarską od śpiewania w barach i na różnych spotkaniach, lecz dopiero po pewnej poważnej rozmowie z dziadkiem postanowiła śpiewać tylko muzykę chrześcijańską.

„W wieku 18 lat miałam zespół, śpiewaliśmy w różnego typu barach i miejscach. Nie lubiłam występowania w barach, bo miałam poczucie, że muszę zachowywać się jak ktoś, kim nie jestem, tylko po to, by ludziom podobało się to, co słyszą” – powiedziała.

„Któregoś wieczora był jeden występ i był na nim mój dziadek, odciągnął mnie na bok i powiedział: ‘Co ty robisz, dziecko? To nie jest coś, co powinnaś robić’. Bardzo poważnie spojrzał mi w oczy i powiedział: ‘Jak możesz śpiewać dla Boga i śpiewać dla czegoś takiego?’. Wtedy ostatecznie postanowiłam całkowicie zwrócić się ku muzyce chrześcijańskiej” – mówiła dalej.

Młoda piosenkarka określa siebie mianem „chrześcijańskiej piosenkarki/autorki piosenek, która chce dzielić się miłością Jezusa”.

Autor: Talia Wise

Źródło: CBN

Inne: Uczestniczka American Idol modliła się z jurorami, wygrała program i zaśpiewała chrześcijańską pieśń z Lauren Daigle