Żydzi Mesjanistyczni – Baruch Maoz

Czy Żydzi nawracający się do Chrystusa winni zachowywać zwyczaje i wierzenia religii swych przodków? Co ze świętami i obrzędami starotestamentowymi w życiu chrześcijan pochodzenia żydowskiego i pogańskiego? Czy właściwe jest tworzenie odrębnych żydowskich wspólnot mesjanistycznych? Jak Kościół powinien traktować Żydów wierzących w Dobrą Nowinę Jehoszuy, Cieśli z Nazaretu?

Ewangelia i Prawo Mojżeszowe, Nowe i Stare Przymierze, zwyczaje chrześcijańskie i tradycje żydowskie – relacje między nimi nurtują wyznawców Chrystusa od zawsze, w każdej kulturze. A jak odnoszą się do nich Żydzi, którzy w Jezusie znaleźli swego Mesjasza?

Autor tej książki, przytaczając argumenty biblijne, analizując teologię żydowską i chrześcijańską oraz odwołując się do historii Kościoła i judaizmu, a także do swych osobistych doświadczeń, pomaga Czytelnikom w poszukiwaniu odpowiedzi na te i podobne pytania.

O autorze

Baruch Maoz, ur. w 1943 r. amerykański Żyd, od lat młodzieńczych mieszka w Izraelu. Odkąd uwierzył w Jezusa jako Mesjasza, działa misyjnie w ramach organizacji Christian Witness to Israel (Chrześcijańskie Świadectwo dla Izraela). Jest pastorem zboru baptystycznego „Łaska i Prawda” opodal Tel Awiwu w Izraelu. Redaguje nowohebrajskie wydanie Biblii, współredaguje nowohebrajski Nowy Testament z komentarzami. Aktywnie wspiera ewangelizację Izraelczyków i Żydów żyjących w diasporze oraz ich integrację z innymi wyznawcami Chrystusa.

Dane książki:

Autor: Baruch Maoz

Wydawca: Wydawnictwo CLC

Patronat medialny: Radio Chrześcijanin

Fragment książki

Ruch mesjanistyczny przekonał Kościół, że wiara w Jezusa nie oznacza wyrzeczenia się żydowskości. Duża i wciąż rosnąca część Kościoła przyjęła ten pogląd na sprawę jako prawdziwy, choć jest on nowy. Ale naród żydowski ciągle nie jest do niego przekonany. Przez 2000 lat przekonywano Żydów wierzących w Jezusa, by nie myśleli już o sobie, iż są Żydami.

Naleganie Kościoła na to, by żydowscy chrześcijanie odcięli się od wszystkiego, co żydowskie, zaprzeczało temu, że ewangelia stanowi wypełnienie obietnicy Starego Testamentu. Jednocześnie judaizm ukształtował się wokół odrzucenia Jezusa. Do odwrócenia biegu historii potrzebne jest coś o wiele bardziej przekonującego od działań ruchu mesjanistycznego. Musi to być działanie samego Boga.

W największym skrócie ruch mesjanistyczny zmusił Kościół do rozważenia szeregu ważnych kwestii.