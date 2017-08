JAK DOKOŃCZYŁBYŚ TO ZDANIE? Autor bestselleru Judah Smith wierzy, że Jezus pokazuje nam, jak żyć pełnią życia. W drugiej części best- sellera New York Timesa i USA Today „Jezus jest ____.”, Judah ciągle na nowo uzupełnia zdania, odkrywając, że

ŻYCIE JEST___ po to, by być kochanym i kochać.

ŻYCIE JEST___ po to, by w każdym momencie ufać Bogu.

ŻYCIE JEST___ po to, by mieć pokój z Bogiem i ze sobą.

ŻYCIE JEST___ po to, by cieszyć się Bogiem.

Judah pisze jako przyjaciel, witając nowonawróconych, naśladowców Jezusa

a także tych, którzy są zaledwie zainteresowani. Pokazuje nam Bożą miłość, która przeczy ludzkiej logice, i życie, które Bóg dla nas zaplanował na teraz i na przyszłość. Judah przygląda się historiom biblijnym pod szczególnym kątem i udowadnia, że w życiu chodzi o kochanie Boga i innych, a wszystko robi z entuzjazmem i poczuciem humoru.

Rekomendacje:

„Judah jest najbardziej współczującą i troskliwą osobą, jaką znam. Jego nauczanie jest zrozumiałe, pełne prawdy i prawdziwego życia. Lubię Judah, mimo że tak śmiesznie się ubiera!”.

– Bubba Watson, golfista, dwukrotny mistrz świata

„W czasach terroru, strachu, zagubienia i chaosu wielu ludzi zastanawia się, co kryje się za słowami życie jest. Judah Smith w sposób pełen zaangażowania, zabawnie, z miłością i bardzo dogłębnie pomaga nam dokładnie zrozumieć, o co chodzi w tym, co nazywamy życiem. To jest książka, którą będziesz chciał podarować wszystkim swoim przyjaciołom. Uwierz mi”.

– Christine Caine, założycielka A21 Campaign

„Życie to… tak wiele rzeczy! Myślę, że wszyscy zgodzimy się co do tego, że jest przygodą. Wzloty i upadki, tragedie i triumfy, dzikie sztormy i łagodne zachody słońca. A z nawigacją podróży zwanej życiem Judah Smith radzi sobie lepiej niż ktokolwiek. Widziałem, jak zdzierał swój głos, zwiastując na największych scenach. Widziałem, jak wypłakiwał oczy po stracie swojego ukochanego ojca. Widziałem, jak okazuje miłość i współczucie tym znanym i tym bez nazwiska. Widziałem, jak prowadzi swój wielotysięczny kościół i jak prowadzi swoją pięcioosobową rodzinę, z jeszcze większą łaską. Jedyną stałą w życiu Judah jest Jezus i Jego ewangelia. Coś w tym jest. Tę książkę trzeba przeczytać”.

– Carl Lentz, pastor, Hillsong Church, Nowy Jork

„Sposób, w jaki Judah tłumaczy ludziom życie, jest niesamowity. Jego jedynym motywem jest pomoc ludziom. Najlepszy człowiek, jakiego znam. Kocham cię, Judah”. – Justin Bieber, piosenkarz, autor piosenek „Judah wywarł ogromny wpływ na moje życie, każdego dnia wlewając we mnie Boże Słowo. On ma głos, ma swój, właściwy sposób komunikowania, za pomocą którego przekazuje praw- dę naszemu pokoleniu. Jestem mu wdzięczna za to, że stale mi przypomina, że Bóg mnie kocha i jaką siłę ma mój głos. W moich oczach on jest prawdziwym liderem”.

– Selena Gomez, aktorka i piosenkarka

Inni rekomendujący książkę

„W życiu jest niewiele osób, do których możesz zwrócić się w każdej sprawie. Czasami chodzi tylko o słowo, o rozmowę telefoniczną czy o spotkanie. Kiedy indziej potrzebujesz rady czy pomocy. Bez względu na to, czego akurat potrzebuję, szczęśliwie mogę powiedzieć, że dla mnie jedną z takich osób jest Judah”.

– Rickie Fowler, zawodowy golfista

„Judah Smith jest jedną z najbardziej obdarowanych osób, które zwiastują łaskę temu pokoleniu, a ja mam zaszczyt bycia jego pastorem. Jego sposób nauczania jest tak wyjątkowy jak jego osobowość; po spotkaniu z nim czujesz się kochany, wartościowy, oświecony i mocniejszy. Jego objawienia, zakorzenione głęboko w prawdach biblijnych, i jego znajomość Słowa Bożego pogłębią twoje duchowe poznanie i otworzą twoje oczy na to, czym jest życie i kim jest Ten, który je stworzył”.

– Brian Houston, starszy pastor, Hillsong Church

„Wszystko, czego pragniemy i to, czego kiedykolwiek będziemy potrzebować, jest zawarte w niesamowitej miłości Jezusa, która nas prowadzi i udoskonala. Judah Smith w swojej najnowszej książce, ŻYCIE JEST_____., orzeźwiającym i wyjątkowym głosem ponownie opowiada się za sercem miłości Ojca. Przeczytaj ją. Zacznij nią oddychać. Uwierz w nią. Chodź w niej!”.

– Louie Giglio, pastor, Passion City Church i Passion Conferences

„Jeżeli będziemy nieostrożni, przepłyniemy przez życie, w ogóle z niego nie korzystając. Jesteś zadowolony, czujesz się spełniony, czy wiesz, czego naprawdę Bóg chce od ciebie? Judah po raz kolejny przypomniał mi o tych rzeczach w pełnej mocy kolejnej części książki JEZUS JEST_____.”.

– Jason Kennedy, gospodarz programu E! News

„Judah ma niesamowitą zdolność przekazywania tego, co Bóg naprawdę czuje do ludzi. Judah przebija się przez krajobraz zaśmiecony religijnymi ideałami i strukturami z prostym prze- słaniem i prawdą o tym, że Bóg kocha nas niezaprzeczalnie i nielogicznie. Zawsze nas kochał i zawsze będzie nas kochał”.

– Ryan Good, producent filmów: Justin Bieber’s Believe, Justin Bieber: Never Say Never i Punk’d

Tytuł: Życie jest___

Podtytuł: Nielogiczna Boża miłość odmieni twoje życie

Autor: Judah Smith

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON