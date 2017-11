Zwyciężyć kłamcę – jak usłyszeć Boży głos

Znasz ten cichy głos w twojej głowie, który mówi ci, że nie jesteś wystarczająco dobry, by zrobić to, co należy i że nie masz żadnej wartości ani celu. Nie chcemy słuchać tych myśli, ale czasem to robimy, a one hamują nasz wzrost i potencjał związany z tym, do czego Bóg pragnie nas użyć na tym świecie.

Steven Furtick również doświadczył zmagań z tego typu myślami, jednak przyglądając się Słowu Bożemu, znalazł siłę, by walczyć z nimi przy użyciu prawdy i nauczyć się „wyłączać” kłamstwa pojawiające się w jego umyśle. W swojej książce Zwyciężyć Kłamcę przytacza osobiste historie i przedstawia praktyczne strategie, pokazując tym samym, jak wyciszać kłamstwa i słuchać Bożego głosu, niosącego wolność i radość życia.

O autorze

Steven Furtick jest autorem bestsellerów New York Times’a Greater i Sun Stand Still. Jest również założycielem i głównym pastorem Elevation Church, który od momentu założenia w 2006 roku urósł do ponad 13 tysięcy członków, skupionych w dziewięciu miejscach. Uzyskał stopień magistra teologii w South Baptist Theological Seminary. Razem z żoną Holly mają troje dzieci.

REKOMENDACJE:

„Pastor Steven napisał najlepszą książkę na temat zwycięstwa nad pełnymi zniechęcenia kłamstwami, jaką kiedykolwiek czytałem. Jeśli będziesz czytał, modląc się jednocześnie, i przyjmiesz do serca prawdy zawarte w książce Zwyciężyć Kłamcę, Bóg pomoże ci wygrać bitwy toczące się w twoim umyśle i staniesz się

takim, jakim On chciał, abyś był”.

– Craig Groeschel, pastor przełożony LifeChurch.tv, Edmond, OK, autor książki Wierzący NiePraktykujący

„Skupiona wokół czterech potężnych wyznań książka Zwyciężyć Kłamcę wydobywa na światło dzienne i obala kłamstwa oraz półprawdy na nasz temat, w które wszyscy skłonni jesteśmy wierzyć. Bezpośredni styl pisarski Stevena zaciekawi cię, a jego spostrzeżenia skłonią do przemyśleń. Lecz co najważniejsze,

te cztery wyznania przyniosą ci wolność w doświadczaniu życia, do jakiego Bóg cię powołał”.

– Andy Stanley, pastor-senior, North Point Church w Alpharetta, GA, autor książki Enemies of the Heart

„Na stronach tej wspaniałej nowej książki mój przyjaciel Steven uczy nas, jak odciąć się od toksycznych kłamstw wroga, a Boże prawdy uczynić ścieżką dźwiękową naszego życia. Nie pozwól, aby wszystkie te kłamstwa cię sparaliżowały. Doznaj wzmocnienia w Chrystusie czytając tę książkę”.

– Matt Redman, autor tekstów i lider uwielbienia, zdobywca nagrody Grammy

„Gotowość Stevena Furticka do szczerego otwarcia się przed czytelnikiem sprawia, że prawda, jaką przedstawia, jest łatwa do przyjęcia. Jeśli jesteś zmęczony obracaniem się wokół tych samych zmagań, w Zwyciężyć Kłamcę znajdziesz rampę prowadzącą do życia w większej wolności”.

– John Bevere, współzałożyciel Messenger International, autor Diabelskiej Pułapki

Dane książki: Zwyciężyć kłamcę – jak usłyszeć Boży głos

Autor: Steven Furtick

Liczba stron: 272

Okładka: miękka

Rok wydania: 2015

Format: 145×205 mm

ISBN: 978-83-63271-51-0

Podtytuł: Jak usłyszeć Boży głos pośród wielu innych

Wydawca: Wydawnictwo Szaron