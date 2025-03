Zwycięstwo Kristie, zwycięstwo chrześcijan o wolność słowa

W dniu dzisiejszym Sąd Apelacyjny orzekł na korzyść Kristie Higgs, pracownicy szkoły, potwierdzając jej prawo do wolności słowa oraz wspierając wartości chrześcijańskie. Dzięki wsparciu Chrześcijańskiego Centrum Prawnego, sprawa Kristie ma istotne znaczenie dla chrześcijańskich rodziców, nauczycieli i pracowników w całej Anglii i Walii.

Kristie, oddana chrześcijanka, wykorzystała swoje osobiste media społecznościowe, aby wyrazić swoje obawy dotyczące idei prezentowanych dzieciom w szkołach, takich jak pojęcie „urodzenia się w niewłaściwym ciele”. Wyraziła swoje zastrzeżenia wobec programu nauczania w szkole Kościoła Anglikańskiego, do której uczęszczają jej dzieci, w tym materiałów związanych z LGBT. Niestety, jej komentarze zostały ujawnione przez „przyjaciela” z pracy, co doprowadziło do jej zwolnienia po intensywnym przesłuchaniu. Kristie czekała na sprawiedliwość przez ponad sześć lat.

Materiały, którym się sprzeciwiła, zostały skrytykowane w rządowych recenzjach, które określają leżącą u ich podstaw ideologię gender jako skrajną i szkodliwą dla dzieci. W raporcie sporządzonym przez New Social Covenant Unit podkreślono, że dzieci są zagrożone przez nauczycieli o „radykalnych poglądach ideologicznych”, dominujących w brytyjskim sektorze edukacji seksualnej i zdrowotnej (RSHE). Mimo to takie ideologie pozostają zakorzenione w szkolnych programach nauczania.

Wiele szkół Kościoła Anglii przyjęło mniej biblijne nauki, co jest wynikiem zmian w duchowieństwie i jego praktykach. Wytyczne „Valuing All God's Children" zostały wykorzystane przez nauczycieli-aktywistów, a ostatnie porady Kościoła Anglii nie skutecznie odnosiły się do tych kwestii. Znaczna liczba szkół podstawowych w Anglii to instytucje Kościoła Anglii.

Ankieta przeprowadzona wśród chrześcijańskich nauczycieli wykazała, że wielu z nich czuło się niekomfortowo ucząc pewnych treści RSHE, a niektórzy wskazywali, że ideologia tożsamości płciowej była przedstawiana w ich szkołach jako fakt. Jeden z nauczycieli-rodziców podzielił się swoimi obawami dotyczącymi stronniczych materiałów dyskusyjnych prezentowanych małym dzieciom bez uprzedniego powiadomienia rodziców.

Chrześcijanie, tacy jak Kristie, powinni mieć możliwość wyrażania swoich opinii na temat treści edukacyjnych bez obawy o utratę pracy. Wraz z rozpoczęciem Miesiąca Historii LGBT, grupy aktywistów będą kontynuować promowanie swoich poglądów wśród dzieci.

Historycznie rzecz biorąc, główne grupy wyznaniowe sprzeciwiają się związkom osób tej samej płci, jednak dzieci są uczone, że Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie akceptują takie praktyki. Często perspektywy religijne nie są uwzględniane, co prowadzi do wprowadzających w błąd przedstawień w klasach.

To zwycięstwo daje rodzicom możliwość kwestionowania politycznych programów w edukacji. Sześcioletnie bezpłatne wsparcie prawne umożliwiło osiągnięcie tego wyniku, który zależy od ciągłej pomocy finansowej i modlitewnej ze strony społeczności chrześcijańskiej. Podkreśla to potrzebę zachowania przez chrześcijan prawa do wyrażania swoich przekonań oraz poszanowania poglądów pracowników przez pracodawców. Sprawa Kristie stanowi kamień milowy dla wolności słowa wśród chrześcijan.

Źródło opr.: Christian Today