Zwierzchnik Kościoła Anglii mówi, że przyjmuje antydepresanty

Arcybiskup Canterbury Justin Welby, naczelny lider Kościoła Anglii i symboliczny zwierzchnik światowej Wspólnoty Anglikańskiej, wyznał, że codziennie przyjmuje lek antydepresyjny, twierdząc, że to nic wielkiego.

Arcybiskup przyznaje, że boryka się ze stanem, który nazywa „czarnym psem” – termin, przy pomocy którego Winston Churchill zwykł określać epizody depresyjne.

Przemawiając 21 października na konferencji zdrowia psychicznego, Welby powiedział: „Wszędzie noszę ze sobą inhalator; co dzień rano przyjmuję lek antydepresyjny. Nic wielkiego. To dwie strony tego samego medalu”.

Konferencja „Wiara i zdrowie psychiczne: odpowiedź chrześcijaństwa” obejmowała warsztaty dla około stu uczestników. Jak poinformował „Church Times”, na jednym z nich obecny był książę Harry.

Przed konferencją, arcybiskup Welby powiedział: „W zeszłym roku uświadomiłem sobie, że jestem w depresji. Mam córkę, która bardzo otwarcie dzieli się swoimi doświadczeniami z depresją, i właśnie ona pomogła mi zrozumieć, że to żaden powód do wstydu. Po prostu życie – i dostałem pomoc”.

Welby i jego żona Caroline mają sześcioro dzieci. W 1983 roku, ich siedmiomiesięczna córka Johanna zginęła w wypadku samochodowym we Francji. Ich 25-letnia córka Katharine ma problemy psychiczne, podczas gdy kolejna córka, 33-letnia Ellie, cierpi na zaburzenia poznawcze.

Według relacji BBC, Katharine publicznie opowiedziała o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym, o myślach samobójczych i o tym, że nie była w stanie rozmawiać na ten temat z rodzicami.

Przyznała, że nie reaguje pozytywnie, gdy ktoś proponuje jej modlitwę. „Jeśli w pierwszej chwili mówisz: ‚Czy mogę się modlić o twoje uzdrowienie?’, to znaczy, że nie słuchasz” – powiedziała w wywiadzie dla BBC.

„Bo faktycznie, po pierwsze, nie musisz komuś mówić, że modlisz się o jego uzdrowienie, by Bóg mógł działać; Bóg jest większy od tego. I po drugie, to naprawdę zamyka rozmowę. W tej chwili, faktycznie tylko niewielu osobom pozwalam modlić się o moje uzdrowienie, bo miałam już wiele naprawdę okropnych doświadczeń” – stwierdziła Katharine.

Któregoś razu, ktoś modlił się o jej „uzależnienie od negatywnego myślenia”.

„Nie jestem uzależniona od negatywnego myślenia” – zaprotestowała. „Jestem przygnębiona i niespokojna w sensie medycznym. To u mnie chemiczny problem, nie uzależnienie. Wcale mi to nie pomogło. Raczej zdenerwowało”.

Nawet arcybiskupa czasem obruszają propozycje modlitwy. „Zdarzało się, że ludzie mówili: ‚Czy możemy się za ciebie modlić?’. Gdybym nie był arcybiskupem, właściwie bym odpowiedział: ‚Naprawdę wolałbym nie’. Jednak czuję, że nie zawsze mogę tak powiedzieć” – przyznał.

W wywiadzie dla BBC Welby zapewnił, że codziennie modli się o Katharine i jej zdrowie psychiczne, ale o drugą córkę już nie tak często. „Nie modlę się o Ellie” – powiedział.

Ellie cierpi na dyspraksję (rozwojowe zaburzenie koordynacji ruchowej), która wpływa negatywnie na jej koordynację i czasem mylona jest z niezdarnością. Inni ludzie często nie zauważają jej upośledzenia.

Podczas wywiadu, arcybiskup zwrócił się do Ellie, mówiąc: „Twoja młodsza siostra powiedziała: ‚Gdyby Bóg zmienił Ellie, ona nie byłaby sobą, a my kochamy Ellie’. A więc chodzi o to, że Ellie to Ellie, jest kochana”.

W swoich zmaganiach, Ellie nie przestaje ufać Bogu. „Miałam takie myśli, że skoro Bóg uzdrawia, dlaczego nadal mam dyspraksję? Dlaczego ciągle tak trudno mi robić różne rzeczy? Lecz jednocześnie nie zmienia to mojego zaufania do Boga” – powiedziała.

Arcybiskup Welby uważa, że Kościół powinien poprawić swój sposób odnoszenia się do problemów zdrowia psychicznego. „Myślę o ludziach z mojej obecnej diecezji i z poprzedniej diecezji – o wyjątkowych ludziach, którzy się dowiedzieli, że chorują psychicznie, a Kościół był tym skołowany” – stwierdził. „Razem z resztą społeczeństwa, Kościół ma długą historię braku rozeznania, jak sobie z tym radzić”.

„Są miesiące, gdy przechodzisz przez prawdziwy sprawdzian” – mówi. „Czytasz Biblię, a życie wcale nie jest proste”.

Autor: Mark Ellis

Źródło: GODREPORTS