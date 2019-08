Zwierzchnik jezuitów mówi, że diabeł to tylko „symbol”, a nie prawdziwy byt

Diabeł jest „symbolem” zła, a nie prawdziwą osobą. Tak twierdzi zwierzchnik Towarzystwa Jezusowego w Kościele Rzymskokatolickim.

Katolicka Agencja Informacyjna (Catholic News Agency) podaje, że o. Arturo Sosa, SJ, Przełożony Generalny zakonu jezuitów, w wywiadzie dla włoskiego magazynu powiedział, że diabeł „istnieje jako uosobienie zła w różnych strukturach, lecz nie w osobach, ponieważ (diabeł) nie jest osobą”, a raczej „sposobem złego działania. (…) To sposób, w jaki zło jest obecne w ludzkim życiu”.

Dalej, Sosa mówił: „Symbole są częścią rzeczywistości, a diabeł istnieje jako rzeczywistość symboliczna, nie jako rzeczywistość osobowa”.

Twierdzenia o. Sosy zdają się przeczyć nauce Katechizmu Kościoła Katolickiego, zgodnie z którą szatan i jego demony są upadłymi aniołami, zbuntowanymi przeciwko Bogu, który stworzył je jako istoty dobre. Sam Katechizm głosi, że szatan i demony to „duchowe, bezcielesne istoty”, które są „stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi (…) z inteligencją i wolą”.

O. Sosa nie pierwszy raz wzbudza kontrowersje czy ściera się z katolicką doktryną. Według Katolickiej Agencji Informacyjnej, już wcześniej zdepersonalizował diabła, gdy w wywiadzie dla „El Mundo” z 2017 roku powiedział, że „stworzyliśmy symboliczne postaci, takie jak diabeł, by wyrazić zło”.

Wygląda na to, że wierni podzielają to przekonanie. Jak informuje „Daily Wire”, wcześniejszy sondaż, przeprowadzony przez Centrum Badań Stosowanych w Apostolacie (Center for Applied Research in the Apostolate – CARA), pokazał, że zaledwie 17 procent ankietowanych, określających się jako katolików, wierzy w istnienie szatana, podczas gdy 83 procent uważa go za zwykły symbol.

Ten sam sondaż pokazał, że tylko 55 procent ewangelikalnych protestantów wierzy w osobowe istnienie szatana.

Przekonania, jakie katolicy mają na temat szatana, najwyraźniej wpływają na ich zachowanie. „Daily Wire” cytuje Mark Gray‚a, redaktora bloga naukowego CARA, który mówi, że katolicy, którzy postrzegają szatana jako realny byt, a nie tylko symbol, są częściej politycznie konserwatywni i wspierają sprawy o zabarwieniu moralnym, jak działania środowisk pro-life.

Gray pisze: „Symbole tak naprawdę nie wzbudzą w kimś tych samych obaw, jakie może wzbudzić byt. Katolicy, którzy wierzą w diabła i piekło, z większym prawdopodobieństwem będą bardziej aktywni religijnie, niż ci, którzy nie wierzą”.

Autor: Deborah Bunting

Źródło: CBN News