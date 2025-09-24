Gwiazda serialu „Zwariowany świat Malcolma” Frankie Muniz: „Żyję dla Jezusa Chrystusa. Kto jest ze mną?”

Były gwiazdor serialu „Zwariowany świat Malcolma”, a obecnie kierowca wyścigowy, Frankie Muniz, wyznał niedawno publicznie swoją wiarę chrześcijańską. W mediach społecznościowych wyznał, że jest „dumny”, iż „żyje dla Jezusa Chrystusa”.

„Szczęśliwej niedzieli! Jestem dumny, że żyję dla Jezusa Chrystusa. Kto jest ze mną?” — napisał 21 września 39-letni aktor na platformie X.

Jego wpis polubiły dziesiątki tysięcy użytkowników, w tym aktorka z serialu „Pełna chata” i znana chrześcijańska działaczka Candace Cameron Bure, która skomentowała: „Jedziemy!!! Chwała Bogu”.

Muniz, mąż i ojciec, który zdobył sławę jako dziecko dzięki przebojowemu sitcomowi z początku lat 2000, w którym partnerował Bryanowi Cranstonowi (późniejszej gwieździe „Breaking Bad”), w ostatnich latach coraz częściej mówi publicznie o swojej wierze.

W styczniu opublikował na Instagramie nagranie, na którym słucha pieśni uwielbienia „Build My Life” Pata Barretta, po czym dodał ujęcie, jak zatrzymuje go policyjny radiowóz.

„Zabawny kontrast — od euforii i radości ze sławienia Boga do wściekłości w kilka minut” — napisał Muniz. „To wszystko część Jego planu, więc trzeba ufać w dobro i w trudności”.

Aktor, który otwarcie deklaruje abstynencję od alkoholu i narkotyków, już w 2006 roku porzucił Hollywood, by poświęcić się rodzinie i profesjonalnej karierze w sportach motorowych.

„Miałem wszystkie samochody — byłem wielkim fanem motoryzacji — więc tak, mogłem zasmakować naprawdę niesamowitego życia w tym sensie. Ale wszystko ma swoją wysoką cenę. Pieniądze nie dają szczęścia. Spójrzcie na Hollywood — jest tam wielu nieszczęśliwych ludzi, prawda?” — mówił niedawno w rozmowie z US Weekly.

W sierpniu ujawnił, że musi zrobić przerwę w startach w NASCAR po poważnym upadku z drabiny we własnym ogrodzie, w wyniku którego złamał nadgarstek.

„Określenie ‘FML’ (Frankie Muniz’s Life) nabiera nowego znaczenia w takich chwilach. Z przykrością muszę ogłosić, że nie wystartuję w Darlington w ten weekend ani w kolejnych tygodniach z powodu złamania kości promieniowej” — napisał na Instagramie. „Wczoraj spadłem z samej góry drabiny, gdy zmieniałem baterie w kamerze Ring w moim ogrodzie. Uwaga dla samego siebie: traktować poważnie ostrzeżenie ‘Nie siadać ani nie stawać na najwyższym stopniu’”.

„Z perspektywy czasu lepsza byłaby wyższa drabina. Choć boli mnie, że opuszczę wyścigi, jestem wdzięczny, że nie skończyło się gorzej” — dodał. „Żal mi mojego zespołu, który włożył w ten sezon całe serce, i dziękuję @FordPerformance za nieustające wsparcie. Lekarz szacuje, że rekonwalescencja potrwa 6–8 tygodni, więc wrócę za kierownicę, jak tylko dostanę zgodę”.

Na początku tego roku Disney ogłosił powrót serialu „Zwariowany świat Malcolma” (Malcolm in the Middle). Jak podał Deadline, w nowej odsłonie pojawią się oryginalni członkowie obsady: Frankie Muniz, Bryan Cranston i Jane Kaczmarek, którzy ponownie wcielą się w Malcolma oraz jego rodziców, Hala i Lois.

„Myślę, że widzowie będą zaskoczeni, gdzie teraz są bohaterowie i jak potoczyła się ich historia. Ale to tylko cztery odcinki” — mówił Muniz w rozmowie z The Hollywood Reporter. „Trudno upchnąć 20 lat w czterech trzydziestominutowych epizodach, prawda? Ale myślę, że ludzie będą bardzo zadowoleni z tego, co powstało”.

Autor: Leah MarieAnn Klett

Źródło: Christian Post