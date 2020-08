Prawdziwa historia adopcji dziecka w Polsce przez małżeństwo z ewangelicznych kręgów. Autorka w poruszający sposób opowiada, komentuje ale i zachęca, inspiruje. Żywa, wartka historia, a w centrum niej Zuzia, mała istota pragnąca normalnej kochającej ją rodziny.

Książkę rekomendują:

„Autentyczność, czyli mądra szczerość, nawet do bólu (własnego), ma wielką moc. I takie jest to opowiadanie. Porusza i odblokowuje zasklepione miejsca duszy spragnionej prawdziwego dobra. Jest bombą nadziei na lepsze, czyli wartościowe życie! Nie jest teoretyzowaniem, moralizowaniem lub oderwanym od życia idealizmem. Jest chrystocentryczne, ale nie religijne, super! Uważam, że to bardzo dobry tekst, inteligentny i praktyczny. Jestem zbudowany i mądrzejszy.

– Piotr Nowak- zastępca prezbitera naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP, rektor Wyższej Szkoły Społeczno – Teologicznej w Warszawie

***

Z prawdziwą przyjemnością przeczytaliśmy książkę „Zuzanna, córka Króla.” Jest dokładnie taka, jaką znamy jej Autorkę – szczera, prawdziwa, zabawna, wzruszająca. Historia małej Zuzi porusza do głębi.

„Znamy podobne sytuacje ze środków masowego przekazu. A jednak ta książka ukazuje proces adopcji z chrześcijańskiej perspektywy i w naszej polskiej rzeczywistości. Urzekło nas to, że Ania nie koloryzuje, nie idealizuje, ale w szczery, momentami zabawny sposób, opowiada o sytuacjach trudnych, o rodzinnych zmaganiach, dylematach w służbie i pytaniach, które zawsze znajdują swoją odpowiedź w Bogu. Naszą modlitwą jest, by dzięki tej pozycji każda mała porzucona Zuzia znalazła swój dom w zdrowej, chrześcijańskiej rodzinie. Jeżeli tak się stanie, Autorka osiągnęła swój cel. Gorąco polecamy!”

– Lidia i Paweł Nowakowscy- liderzy projektu „Bramy Nieba, Płomienie Piekła”

Dane techniczne:

Autor: Anna Sobieszuk

Wydanie I i II

Wydawca: AF