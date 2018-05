Hej to ja Pik! A to Robi, jesteś tam? Pochodzimy z tajnej organizacji –Ministerstwa Komiksu! Nauczymy Cię jak w łatwy sposób narysować swój komiks!

No pewnie! Kreska po kresce, dymek po dymku! W końcu władamy ołówkami jak nie byle kto!

Wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć! Na początku pokażemy Ci jak stworzyć bohatera komiksu, jak dopisać mu emocje – co ma wymalowane na twarzy, co mu chodzi po głowie, a może i burczy w brzuchu? Ale to Ty zrobisz sobie komiks! Swój własny, niepowtarzalny!

Brawo! A dla bardziej zaawansowanych też mamy parę pików w rękawie! Prawda Pik?

O autorach

Pik – Piotr Kasiński – dziennikarz, scenarzysta komiksowy, animator kultury.

Jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w

Łodzi, a na co dzień pracuje jako specjalista w Centrum Komiksu i Narracji

Interaktywnej EC1 Łódź.

Robi – Robert Trojanowski – ilustrator książek, rysownik prasowy i komiksowy

scenarzysta, twórca słuchowisk radiowych, autor bestsellerowej serii książek dla

dzieci „Książka pod tytułem”, pomysłodawca żółtego pieska Fafika.

No pewnie! Pochowałem mnóstwo komiksowych sztuczek! A robi się to tak…

Dane techniczne:

Autor: Piotr Kasiński, Robert Trojanowski

Zrób sobie komiks

Oprawa miękka

Liczba stron: 240

Wydawnictwo: Znak emotikon

Rok wydania: 2018