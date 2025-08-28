Zresetuj się. Jak zadbać o swój mózg w świecie ekranów
Jak korzystać z ekranów, żeby się nie uzależnić?
Anders Hansen, autor bestsellera Wyloguj swój mózg i popularyzator nauki, tym razem dla nastolatków.
Jeszcze tylko 5 minut… A potem mijają 2 godziny. Znasz to?
Scrollowanie bez końca TikToka i Instagrama, sprawdzanie powiadomień, oglądanie wciągających filmików – to się zdarza każdemu. Serio.
Ale czy wiesz, co te wszystkie godziny przed ekranem robią z Twoim mózgiem?
Zresetuj się. Jak zadbać o swój mózg w świecie ekranów to poradnik, który w prosty i ciekawy sposób pomaga zrozumieć:
• w jaki sposób działa Twój mózg, gdy jesteś online
• dlaczego przeglądanie sociali daje chwilową przyjemność
• jak złapać balans w świecie pełnym rozpraszaczy
Żyj z technologią na własnych zasadach, a nie według algorytmu.
Twój mózg będzie Ci za to wdzięczny!
Dane książki:
Zresetuj się. Jak zadbać o swój mózg w świecie ekranów
Autor: Anders Hansen, Mats Wänblad
Wydawnictwo: Znak
Anders Hansen – lekarz psychiatra i badacz, który potrafi mówić o mózgu tak, że chce się słuchać. Autor m.in. bestsellerowej książki Wyloguj swój mózg, a także poradnika Twój SuperMózg dla młodszych czytelników. Na co dzień tłumaczy najnowsze odkrycia neurobiologii w prosty i konkretny sposób. Jego misja? Pomóc nam wszystkim – dzieciom i dorosłym – zrozumieć, jak mądrze żyć w świecie pełnym ekranów i bodźców.
Mats Wänblad – autor książek dla dzieci i młodzieży oraz bestsellerowego programu ABC Club. Zajmuje się również tłumaczeniem książek, uczy sztuki opowiadania historii i prowadzi kursy pisania dla wszystkich grup wiekowych.
Fragment
1. Rób przerwy podczas korzystania z ekranu, najlepiej co 45 minut – popatrz w dal lub zamknij oczy.
2.Czas, który możesz spędzić z telefonem, zaplanuj na coś innego – może sport, spotkania z kolegami, nowe pasje?
3.Gdy już korzystasz z ekranów, skupiaj się na jednej rzeczy – ćwicz koncentrację!
4.Telefon najlepiej pozostaw w innym pokoju – im bliżej, tym bardziej rozprasza!
5.Co najmniej na godzinę przed snem wyłącz wszelkie ekrany – regeneracja jest bardzo ważna.