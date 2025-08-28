Zresetuj się. Jak zadbać o swój mózg w świecie ekranów

Anders Hansen, autor bestsellera Wyloguj swój mózg i popularyzator nauki, tym razem dla nastolatków.

Jeszcze tylko 5 minut… A potem mijają 2 godziny. Znasz to?

Scrollowanie bez końca TikToka i Instagrama, sprawdzanie powiadomień, oglądanie wciągających filmików – to się zdarza każdemu. Serio.

Ale czy wiesz, co te wszystkie godziny przed ekranem robią z Twoim mózgiem?

Zresetuj się. Jak zadbać o swój mózg w świecie ekranów to poradnik, który w prosty i ciekawy sposób pomaga zrozumieć:

• w jaki sposób działa Twój mózg, gdy jesteś online

• dlaczego przeglądanie sociali daje chwilową przyjemność

• jak złapać balans w świecie pełnym rozpraszaczy

Żyj z technologią na własnych zasadach, a nie według algorytmu.

Twój mózg będzie Ci za to wdzięczny!

Dane książki:

Zresetuj się. Jak zadbać o swój mózg w świecie ekranów

Autor: Anders Hansen, Mats Wänblad

Wydawnictwo: Znak

Anders Hansen – lekarz psychiatra i badacz, który potrafi mówić o mózgu tak, że chce się słuchać. Autor m.in. bestsellerowej książki Wyloguj swój mózg, a także poradnika Twój SuperMózg dla młodszych czytelników. Na co dzień tłumaczy najnowsze odkrycia neurobiologii w prosty i konkretny sposób. Jego misja? Pomóc nam wszystkim – dzieciom i dorosłym – zrozumieć, jak mądrze żyć w świecie pełnym ekranów i bodźców.

Mats Wänblad – autor książek dla dzieci i młodzieży oraz bestsellerowego programu ABC Club. Zajmuje się również tłumaczeniem książek, uczy sztuki opowiadania historii i prowadzi kursy pisania dla wszystkich grup wiekowych.

Fragment

1. Rób przerwy podczas korzystania z ekranu, najlepiej co 45 minut – popatrz w dal lub zamknij oczy.

2.Czas, który możesz spędzić z telefonem, zaplanuj na coś innego – może sport, spotkania z kolegami, nowe pasje?

3.Gdy już korzystasz z ekranów, skupiaj się na jednej rzeczy – ćwicz koncentrację!

4.Telefon najlepiej pozostaw w innym pokoju – im bliżej, tym bardziej rozprasza!

5.Co najmniej na godzinę przed snem wyłącz wszelkie ekrany – regeneracja jest bardzo ważna.