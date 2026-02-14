Zostali aresztowani w swoim własnym domu z powodu nawrócenia

Organizacja Article Eighteen poinformowała, że 7 lipca 2025 r. małżeństwo chrześcijańskich konwertytów Nayereh Arjaneh i Qasem Esmaili zostali aresztowani w swoim własnym domu w Garmsar. Nayereh, wraz z grupą innych chrześcijan, na początku 2025 roku uczestniczyli w szkoleniu chrześcijańskim w Turcji. Osoby przechodzące na chrześcijaństwo w Iranie nie mają prawa budować kościołów ani zakładać ośrodków chrześcijańskich, dlatego niektórzy z nich jeżdżą do sąsiednich krajów, aby tam uczestniczyć w nabożeństwach oraz brać udział w chrześcijańskich kursach i seminariach.

Po aresztowaniu Nayereh spędziła prawie 40 dni w areszcie i została początkowo zwolniona za kaucją w wysokości około 4 tysięcy dolarów. Jednak 7 października 2025 roku została ponownie wezwana na przesłuchanie i była przetrzymywana przez kolejne trzy dni, aż do momentu ustalenia wysokości kaucji – podwyższonej przez prokuratora do ponad 15 tysięcy dolarów. Następnie została tymczasowo zwolniona za kaucją po raz drugi. Podczas zatrzymania Nayereh była poddawana torturom psychicznym, a nawet grożono jej egzekucją.

Nayereh została później oskarżona o „propagowanie dewiacyjnych treści oraz nauk sprzecznych z prawem islamskim” i skazana przez Sąd Rewolucyjny na pięć lat więzienia, grzywnę w wysokości około 1,5 tysiąca dolarów, dwa lata zesłania oraz dwuletni zakaz podróżowania. Została również oskarżona o „udzielanie wsparcia finansowego i materialnego grupom powiązanym z syjonistycznym chrześcijaństwem” i skazana na kolejne pięć lat więzienia oraz grzywnę w wysokości około 500 dolarów.

Nayereh rozpoczęła odbywanie dwóch pięcioletnich wyroków w więzieniu Semnan 23 grudnia 2025 r. Qasem został skazany oddzielnie na trzy lata i sześć miesięcy więzienia. Jego wyrok nie został jeszcze wykonany, ponieważ jest on w trakcie chemioterapii.

Módlmy się, aby:

• Bóg umacniał i dodawał otuchy Nayereh w więzieniu oraz o to, by nawiązała dobre relacje ze współwięźniami,

• Qasem został uzdrowiony z raka,

• wyroki zostały poddane rewizji i sprawiedliwie rozpatrzone,

• Iran zaprzestał prześladowań wszelkich wspólnot religijnych za pokojowe wyrażanie swojej wiary.

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan