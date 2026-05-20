Żonaty muzułmanin porwał 14-letnią dziewczynkę, siłą nawrócił ją na islam i poślubił

Żonaty 41-letni muzułmanin miał porwać 14-letnią chrześcijankę z Lahore, zmusić ją do przejścia na islam i poślubić ją, wykorzystując jej problemy zdrowotne i psychiczne – poinformowali ojciec dziewczynki oraz prawniczka rodziny.

Nisha Bibi zaginęła 12 maja po wyjściu z pracy jako pomoc domowa. Monitoring z domu pracodawcy pokazał, że odjechała z nieznanym mężczyzną, którego później zidentyfikowano jako Arshada Habiba. Według rodziny mężczyzna miał już kilka żon i dzieci z poprzednich związków.

Ojciec dziewczynki podkreśla, że córka cierpi na epilepsję i zaburzenia psychiczne, co czyniło ją szczególnie podatną na manipulację.

Dodał, że policja później pokazała rodzinie dokumenty, z których wynikało, że Nisha przeszła na islam 15 lutego i trzy dni później wyszła za mąż za Habiba.

„Byliśmy zszokowani, widząc rzekomy certyfikat konwersji i dokumenty małżeństwa przedstawione jako dowód, że moja córka dobrowolnie przeszła na islam i poślubiła oskarżonego” – powiedział Masih. „Wygląda na to, że te dokumenty zostały sfabrykowane, aby uchronić go przed postępowaniem karnym”.

Dodał, że strach przed stygmatyzacją społeczną powstrzymał go przed ujawnieniem zbrodni, nawet wśród dalszej rodziny.

„Nawet nie poinformowałem moich bliskich o tym, co się stało, ponieważ obawiam się, że może to negatywnie wpłynąć na przyszłość moich dwóch młodszych córek” – powiedział.

Prawniczka Zunara Patrick poinformowała, że Habib ukrywa się w dystrykcie Rahim Yar Khan wraz z dziewczynką i dwójką dzieci zabranych jednej z żon. Według niej mężczyzna miał współpracować z prawnikami przy przygotowywaniu fałszywych oświadczeń, według których Nisha była pełnoletnia i dobrowolnie przeszła na islam.

Sprawa ponownie zwróciła uwagę na problem przymusowych konwersji i małżeństw nieletnich chrześcijanek w Pakistanie. Tamtejsze sądy wielokrotnie podważały wiarygodność oficjalnych dokumentów potwierdzających wiek ofiar, co utrudnia ściganie sprawców. Pakistan zajmuje ósme miejsce w rankingu Open Doors 2026 dotyczącym prześladowań chrześcijan.

Źródło opr.: Morning Star News