Znany bokser Manny Pacquiao mówi: życie jest za krótkie, czytajmy Biblię, instrukcję obsługi

W zeszłym roku filipiński senator Manny Pacquiao dwukrotnie obronił tytuł nadany mu przez World Boxing Association. Pokonał Adriena Bronera i Keitha Thurmana, a tym samym dowiódł swych zdolności na ringu bokserskim w wieku 41 lat. Jednak boksing nie jest największą pasją Pacquiao, sportowiec bowiem poświęca się jeszcze bardziej głoszeniu Słowa Bożego.

Pacquiao przypisuje sukces na ringu Bogu i ciężkiej pracy, a o swej wierze od zawsze mówi otwarcie.

Jako członek filipińskiego senatu Manny Pacquiao stworzył prawo, zgodnie z którym ostatni poniedziałek stycznia jest na Filipinach Narodowym Dniem Biblii. Przedstawiciele wielu grup społecznych, m.in. rządu, przemysłu rozrywkowego, sektora biznesowego czy kościołów, jednoczą się wtedy, aby upamiętnić Biblię jako źródło wiary chrześcijańskiej. Z okazji tego wydarzenia wydrukowano 100 tys. Biblii, które zostały rozdane ludziom.

Podczas tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Biblii Pacquiao podzielił się swoim świadectwem i przypomniał zebranym o mocy Słowa Bożego. Postawił im też wyzwanie, aby dzielili się Słowem najczęściej, jak tylko mogą, szczególnie teraz, kiedy w Filipinach i na całym świecie dzieje się tyle nieszczęść.

Dr Ravi Zacharias, światowej sławy apologeta, twierdzi, że to dobry moment na głoszenie Ewangelii.

– Przez klęski żywiołowe zauważamy, jacy jesteśmy krusi. Bóg stawia człowieka w miejscu, w którym ta osoba zdaje sobie sprawę, że to, co się dzieje, to nie jej zasługa, tylko działanie Boga – mówi Zacharias.

Biskup Efraim Tendero, sekretarz generalny Światowego Aliansu Ewangelicznego, twierdzi, że rok 2020 został uznany za Rok Biblii. Zachęca się tym samym, aby 600 mln chrześcijan z całego świata dzieliło się Słowem Bożym.

– Chcemy zauważać rolę Biblii w życiu społecznym, rodzinnym i narodowym – powiedział.

– Biblia to jedyna książka, której potrzebujemy, aby odkryć fundamentalną prawdę odnośnie tego, jak poznać Boga i iść obok Niego – powiedział Pacquiao podczas swojej przemowy.

Zasmuciła go nagła śmierć Kobyego Bryanta, swojego znajomego. Ma nadzieję, że nowiny o tym, że Bryant przyjął Chrytusa, są prawdziwe.

– Życie na tym świecie jest zbyt krótkie, trzeba się upewnić, że ma się osobistą relację z Bogiem. Trzeba mieć z Nim silną relację i słuchać Go – powiedział.

Kładł też nacisk na to, jak ważne jest czytanie Słowa Bożego.

– Czytajmy Biblię, bo ona doprowadzi nas do całej prawdy. To taka instrukcja obsługi życia – powiedział.

Autor: Lucille Talusan

Źródło: CBN News