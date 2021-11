Znamy laureatów 21. edycji Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera

Miesięcznik i Wydawnictwo Znak wraz z Ergo Hestią ustanowiły coroczną Nagrodę Znaku i Hesti i imienia księdza Józefa Tischnera. Nagroda przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 roku wybitnym intelektualistom, publicystom i działaczom społecznym, którzy wcielają w życie wartości bliskie księdzu Józefowi Tischnerowi.

Promuje sposób myślenia i postawy, łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka. Stwarza niepowtarzalną okazję, żeby pokazać jedność myślenia według wartości i empati i, bliskość intelektualnego wysiłku i codziennego praktykowania dobra.

Za sprawą patrona zyskała rangę wyróżnienia szczególnego, bo doceniającego nie tylko intelektualne zasługi laureatów, ale także ich charakter i postawę wobec świata.

Wśród grona znakomitych laureatów są między innymi:

Barbara Skarga, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Jerzy Owsiak, Ryszard Kapuściński, ks. Michał Heller, Wojciech Jagielski, Wacław Hryniewicz OMI, Henryka Krzywonos, ks. Józef Krawiec, Karol Modzelewski, Janina Ochojska, Wiktor Osiatyński, Jakub Wygnański, Jerzy Szacki, Stefan Swieżawski, siostra Małgorzata Chmielewska.

Nagroda Znaku i Hesti i im. ks. Józefa Tischnera jest przyznawana w trzech równorzędnych kategoriach:

1. pisarstwa religijnego i fi lozofi cznego stanowiącego kontynuację Tischnerowskiego

myślenia według wartości.

2. publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować

nieszczęsny dar wolności.

3. inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i świata.

Nagrodę funduje Grupa ERGO Hesti a oraz Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 33.000 zł oraz statuetkę zaprojektowaną przez artystę Mariana Gromadę.

Jury w składzie: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Witold Dudziński, Jacek Karnowski, abp. Grzegorz Ryś, Władysław Stróżewski, Piotr Maria Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), Karolina Wigura oraz Henryk Woźniakowski wyłoniło trzech laureatów 21. edycji Nagrody Znaku i Hesti i im. ks. J. Tischnera.

Nagrodzeni zostali:

1. KS. TOMÁŠ HALÍK – w kategorii pisarstwa religijnego lub fi lozofi cznego, stanowiącego kontynuację

„myślenia według wartości” – nagrodzony za książkę Czas pustych kościołów, w której pokazuje, że czas pandemii zmusza do ponownego odkrywania chrześcijaństwa. Przestrzega w niej przed nowym faryzeizmem, który zastępuje wiarę ideologią, świadectwo teorią, pomoc pouczaniem, a miłosierdzie systemem nakazów

i zakazów. Nawołuje zaś do przekraczania religijnych podziałów oraz do „globalizacji współczucia”.

2. ŁUKASZ LAMŻA – w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków

przyjmować „nieszczęsny dar wolności” – nagrodzony za książkę Światy równoległe. Czego uczą nas płaskoziemcy, homeopaci i różdżkarze, w której skrupulatnie rozprawia się z teoriami pseudonaukowymi i spiskowymi. Imponuje w niej swą wiedzą i dociekliwością, lecz także wyrozumiałością dla ludzi, którzy są ofiarami

współczesnych szarlatanów.

3. ARCHIDIECEZJALNY ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ Z WARSZAWY – w kategorii

inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła i świata” – nagrodzony za mądre prowadzenie chorych przez trudny proces udręczonego odchodzenia oraz za wspieranie ich rodzin i najbliższych. Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej uczy sztuki umierania

i żegnania się z najbliższymi.

Gala wręczenia Nagrody Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera odbędzie się w Krakowie, 25 listopada o godz. 18.00 na Scenie Nowohuckiego Centrum Kultury.