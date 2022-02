Znamię bestii – „Dokładnie tak jak przepowiedziała Biblia”

Nowy Testament (Biblia) ostrzega przed „znamieniem bestii”, istotnym znakiem czasów ostatecznych przed powrotem Chrystusa. Ale jak chrześcijanie mają go rozpoznać, gdy znak stanie się rzeczywistością?

W niedawnym nagraniu na YouTube, ewangelista Ray Comfort zastanawia się nad tym pytaniem, przywołując słowa Księgi Apokalipsy 13:16-17:

„I sprawia, aby wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, przyjęli znamię na prawą rękę lub na czoło, i aby nikt nie mógł kupić ani sprzedać, tylko ten, kto ma znamię, imię bestii lub liczbę jej imienia”. (UBG)

Comfort, założyciel Living Waters Publications i służby The Way of the Master w Bellflower w Kalifornii, wyjaśnia, że znamię nie jest szczepionką ani wirusem.

„Pismo podaje powód pojawienia się znamienia, czyli cele handlowe. Ci, którzy go nie mają, nie będą mogli kupować ani sprzedawać” – mówi.

„Pięćdziesiąt lat temu, gdy pierwszy raz usłyszałem o znamieniu na prawej ręce, bez którego cały świat nie może kupować i sprzedawać, wydawało się to raczej bardzo odległe” – zauważył Comfort.

Ewangelista przytacza istotny dialog z chrześcijańskiego filmu „Distant Thunder” z 1978 roku. Na filmie, młoda dziewczyna patrzy na swoją babcię i pyta: „A co ze znamieniem?”. Babcia mówi: „Weź moją Biblię, kochanie, otwórz na Księdze Objawienia, rozdział 13, werset 16”.

Dziewczynka czyta fragment Pisma i pyta. „Czy to znaczy, że ludzie będą musieli nosić to znamię?”. Babcia odpowiada: „O tak. Ludzie nie będą mogli kupować ubrań, jedzenia ani benzyny”. „Wygląda jak karta kredytowa taty” – mówi dziewczynka. „Cóż, dla wielu ludzi to będzie wyglądać na nowy rodzaj karty kredytowej, i chętnie to przyjmą” – potwierdza babcia.

Comfort pyta słuchaczy: „Dlaczego nikt nie mógłby kupować ani sprzedawać? I jak by to miało wyglądać? Taka technologia nie była jeszcze dostępna”.

„Ale dzisiaj już jest” – stwierdza, podając wiadomość o pewnym młodym człowieku ze Szwecji, któremu wszczepiono w prawą dłoń mikroczip z zakodowanymi informacjami, służący jako klucze, dokument tożsamości, a także portfel.

Według Euronews.com, w Szwecji od 2014 roku już około 6 tysięcy osób zdecydowało się na wszczepienie w rękę mikroczipa.

Jak donosiło CBN News w grudniu, w Szwecji wprowadzono nowe przepisy, które wymagają posiadania paszportu szczepionkowego na wszystkich wydarzeniach z udziałem ponad stu osób. W efekcie, wielu szwedzkich obywateli postanowiło wszczepić sobie w dłoń mikroczip, w którym zakodowany jest taki paszport.

„Zauważcie, że czip wszczepiono im w prawą rękę, dokładnie, jak przepowiada Biblia” – mówi Comfort. Następnie wspomina o demonstracjach organizowanych na terenie Unii Europejskiej przez osoby niezaszczepione.

„nie będziesz mógł kupować ani sprzedawać”

„Rządy, które chcą kontrolować masy, potrzebują niezawodnego sposobu upewnienia się, że ktoś jest zaszczepiony” – mówi Comfort na YouTube. „Jedyną metodą, by to działało, jest wprowadzenie obowiązkowych implantów. Jeśli go nie przyjmiesz, nie będziesz mógł kupować ani sprzedawać”.

Zgodnie z informacjami CBN News z grudnia zeszłego roku, nagranie wideo opublikowane przez South China Morning Post pokazuje wygodę rozwiązania, polegającego na zakodowaniu swojego paszportu szczepionkowego w mikroczipie w rozmiarze zbliżonym do ziarna ryżu, który następnie wszczepia się w ramię lub dłoń między kciukiem i palcem wskazującym. Implanty chwali firma ze Sztokholmu, Epicenter.

Epicenter informuje, że czip można odczytywać przy pomocy istniejącej już technologii. Firma od lat pracuje nad rozwiązaniem, które nazywa technologią „ludzko-kompatybilną”. Wszczepiany obecnie czip korzysta z tzw. komunikacji bliskiego zasięgu (ang. near field communication – NFC), tej samej, która funkcjonuje w bezdotykowych kartach kredytowych i płatnościach mobilnych. Zakodowane w czipie dane można odczytywać przy pomocy dowolnego smartfona korzystającego z tej samej technologii.

Darmowe bioczipy

Amerykańska firma prawie pięć lat temu zaproponowała swoim pracownikom darmowe bioczipy

Te bioczipy – bo tak się je nazywa – już teraz proponowane są przez pewne amerykańskie firmy swoim pracownikom. Firma technologiczna z Wisconsin, Three Square Market, stała się pierwszym podmiotem w USA, który udostępnił swoim pracownikom darmowe mikroczipy – o czym donosiło CBN News w sierpniu 2017 roku.

Dla niektórych, krok w kierunku bioczipa był genialnym pomysłem, inni zobaczyli w nim scenę jakby wyjętą z jakiegoś mrocznego filmu science-fiction, czy nawet prekursor „znamienia bestii” z Księgi Objawienia.

„Obejmie to wszystkich” – powiedziała Noelle Chesley, profesor nadzwyczajny socjologii na Uniwersytecie Wisconsin-Milwaukee, w wywiadzie dla USA Today z 2017 roku. Chesley stwierdziła, że ostatecznie wszyscy będą zaczipowani. „Może nie w moim pokoleniu, ale z pewnością w pokoleniu moich dzieci”.

Gene Munster, wynalazca, badacz i analityk technologii, również w wywiadzie dla USA Today powiedział, że implanty z czipami w ciągu 50 lat staną się technologią głównego nurtu.

Znakowanie ludzi w imię nauki

W zeszłym roku CBN News donosiło o grupie inżynierów z Uniwersytetu Stanowego Penn, którzy opracowali kolejną metodę znakowania ludzi w imię nauki, lecz tym razem chodzi o rodzaj tymczasowego tatuażu high-tech.

Jak opisano w magazynie „ACS Applied Materials and Interfaces”, noszony czujnik aplikuje się bezpośrednio na ludzką skórę bez użycia wysokiej temperatury w celu monitorowania zdrowia.

Czujnik z pozoru wydaje się kolejnym nieszkodliwym, choć imponującym osiągnięciem naukowym. CBN News nie ma informacji o żadnych próbach używania tymczasowych „tatuaży” w celu śledzenia ludzi lub naruszania prywatności.

CBN News informowało jednak o obawach związanych z biometrycznymi czujnikami i skanowaniem ciała, technologią, która może narażać ludzi na ataki hakerów lub wystawiać ich na łaskę i niełaskę dążących do przyszłego kontrolowania zachowań człowieka.

Tymczasem, Ray Comfort mówi, że coraz częstsze zwiastuny czasów ostatecznych powinny być zachętą dla chrześcijan, by dzielili się Ewangelią jak nigdy wcześniej.

Autor: Steve Warren

Źródło: CBN News

