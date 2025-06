Znaki i cuda w Egipcie: Imam spotyka Jezusa, kobieta zostaje uzdrowiona

Misjonarze na Bliskim Wschodzie ponownie donoszą o znakach i cudach, w tym o nadprzyrodzonych spotkaniach z Jezusem Chrystusem. W jednym z najnowszych przypadków kolejny muzułmanin twierdzi, że we śnie spotkał Jezusa, a przesłanie przekazane mu przez „człowieka w bieli” nosi wyraźne znamiona działania sił nadprzyrodzonych.

Wiele niezwykłych świadectw pochodzi z organizacji Uncharted Ministries, której misją jest „docieranie do tych, którzy nigdy nie słyszeli ewangelii, oraz wspieranie prześladowanych”. Jej najnowsze działania w Egipcie obejmują zarówno duże miasta, takie jak Kair, Aleksandria i Luksor, jak i setki małych wiosek wzdłuż Nilu.

Zespół Uncharted dzieli się ewangelią z muzułmanami oraz coraz większą liczbą świeckich Egipcjan, co przynosi poruszające świadectwa.

Imam spotyka Jezusa

Rahman i jego zespół służyli mieszkańcom małej wioski na egipskiej pustyni, gdy spotkali Ahmeda – imama lokalnego meczetu i najważniejszego przywódcę religijnego w okolicy.

O jego głębokim oddaniu islamowi świadczył ciemny modzel na czole, tzw. zabiba (arab. „rodzynka”), powstały w wyniku wieloletniego ocierania czoła o dywan modlitewny podczas codziennych modlitw. Dla pobożnych muzułmanów taki znak jest powodem do dumy – widocznym dowodem ich wierności Allahowi.

Po krótkim przywitaniu Ahmed powiedział:

„Ach, to pan jest Rahman. To właśnie pana szukałem. Proszę mi powiedzieć, co oznacza mój sen z ostatniej nocy”.

Rahman odpowiedział:

„Czy może mi pan opowiedzieć więcej? Jaki był ten sen i dlaczego uważa pan, że mogę pomóc?”

Człowiek w bieli

Ahmed opowiedział:

„Wczoraj w nocy we śnie pojawił się mężczyzna ubrany w jasną biel. Powiedział: ‘Jestem Jezus Chrystus’. Nie wiedziałem, kim jest, więc poprosiłem, by powiedział mi więcej o sobie. Odpowiedział: ‘Jutro spotkasz człowieka imieniem Rahman, który opowie ci wszystko o mnie’. Więc, Rahman – kim jest Jezus?”

Rahman i jego zespół opowiedzieli imamowi o Jezusie Chrystusie, Jego życiu, cudach i przesłaniu zbawienia. Ahmed zaprosił ich do swojego domu, by podzielili się tą wiadomością z jego żoną, siostrą i córką.

W wyniku tej rozmowy cała rodzina Ahmeda zdecydowała się przyjąć chrześcijaństwo.

„Pan Jezus postanowił objawić się we śnie imamowi z małej pustynnej wioski, którego serce było gotowe, by Go przyjąć. Teraz on i jego rodzina podążają za swoim Zbawicielem” – relacjonuje Uncharted Ministries.

Słowo wiedzy i cud: Ewangelia według Łukasza ożywa

W innej historii Rahman opowiada o spotkaniu z Syryjką imieniem Fatima w obozie dla uchodźców. Podczas wizyty poczuł, że Duch Święty prowadzi go, by opowiedział historię z Ewangelii Łukasza 8:42–48 – o kobiecie, która przez 12 lat cierpiała na krwotok i została uzdrowiona przez Jezusa.

Choć nigdy wcześniej nie dzielił się tą historią, posłuchał natchnienia i opowiedział ją Fatimie. Kobieta nagle wstała i wybiegła z pokoju, po czym wróciła z pięcioma innymi kobietami.

„Ten człowiek właśnie opowiedział mi historię z Biblii. To moja historia – z tą różnicą, że ja krwawię od ośmiu lat, nie dwunastu” – powiedziała.

Rahman pomodlił się za Fatimę. Kilka godzin później kobieta wróciła, poruszona i pełna emocji:

„Po raz pierwszy od ośmiu lat przestałam krwawić. Musisz mi opowiedzieć więcej o swoim Jezusie”.

Fatima przyjęła wiarę w Jezusa i dziś jest uczennicą zespołu Uncharted w Egipcie.

Autor: Erik Ouimette

Źródło: CBN News