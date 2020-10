Izraelscy archeolodzy znajdują w Jerozolimie starożytny odważnik z okresu Świątyni Salomona

Izraelscy archeolodzy znaleźli starożytny, wapienny odważnik pochodzący z czasów, gdy w Jerozolimie stała pierwsza, żydowska świątynia zbudowana przez Salomona.

Odważnik, odpowiadający wadze dwóch szekalim (syklów), znaleziono w Jerozolimie pod Łukiem Wilsona w pobliżu Muru Zachodniego (Ściany Płaczu).

Dwa szekalim

„Odważnik ma kształt kopuły z płaską podstawą. U góry wyryto egipski symbol przypominający grecką literę gamma, która reprezentuje skrót jednostki ‚szekel’. Dwie wyryte kreski wskazują na podwójną masę: dwa szekalim” – powiedzieli dr Barak Monnickendam-Givon i Tehillah Lieberman, kierownicy prac wykopaliskowych prowadzonych na zlecenie Israel Antiquities Authority.

System wagowy według miary sykla był używany w okresie Pierwszej Świątyni, gdy zbierano roczne podatki przeznaczone na utrzymanie świątyni i składane w niej ofiary.

„Zgodnie z poprzednimi odkryciami, znana waga jednego szekla to 11,5 grama, stąd podwójny szekel powinien ważyć 23 gramy, dokładnie tyle, ile waży ten odważnik” – wyjaśniają Monnickendam-Givon i Lieberman. „Dokładność wagi świadczy o zaawansowanych umiejętnościach technologicznych, a także o precyzji handlu w starożytnej Jerozolimie. W tamtym okresie nie posługiwano się jeszcze monetami, dlatego precyzyjna waga odważników odgrywała w biznesie znaczącą rolę”.

Pielgrzymi w czasach starożytnych

Mieszkańcy miasta posługiwali się odważnikami takimi jak ten, by prowadzić wymianę handlową związaną z ofiarami, darami świątynnymi, artykułami spożywczymi i innymi produktami. I tak jak dzisiaj, pielgrzymi w czasach starożytnych korzystali z tego typu waluty, by kupować pamiątki z podróży do jerozolimskiej Świątyni.

„To niesamowite, że w miesiącu Tiszri, którego symbolem jest waga sprawiedliwości, znajdujemy pamiątkę z okresu Pierwszej Świątyni” – powiedział Mordechai Suli Eliav, dyrektor Western Wall Heritage Foundation (Fundacja Dziedzictwa Muru Zachodniego).

„W rzeczywistości teraz, gdy z powodu pandemii koranawirusa przyjazd pod Mur Zachodni jest tak ograniczony, to odkrycie umacnia odwieczną łączność między narodem Żydowskim, Jerozolimą i Murem Zachodnim, jednocześnie dając zachętę nam wszystkim” – dodał.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News

Inne odkrycia

Izraelscy archeolodzy odkrywają zbiornik do obmyć rytualnych sprzed 2000 lat