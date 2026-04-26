Zmiany mające na celu pomoc porwanym chrześcijankom w Pakistanie

Chrześcijański parlamentarzysta w Pakistanie złożył w Zgromadzeniu Pendżabu wniosek, domagając się wyjaśnień, dlaczego sądy konsekwentnie nie uznają oficjalnych danych o wieku w sprawach porwań i przymusowych małżeństw nieletnich dziewcząt.

Ejaz Alam Augustine, były minister ds. praw człowieka i mniejszości, skrytykował podważanie przez sądy rejestrów urodzeń z Narodowego Urzędu Rejestracji (NADRA), ostrzegając, że sprzyja to wykorzystywaniu nieletnich.

Impulsem była decyzja Federalnego Sądu Konstytucyjnego z 3 lutego, podtrzymująca małżeństwo 13-letniej chrześcijanki Marii Shahbaz z 30-letnim muzułmaninem, oskarżanym przez jej rodzinę o porwanie. W uzasadnieniu z 25 marca sąd zakwestionował wiarygodność dokumentów NADRA i lokalnych rejestrów, wskazując m.in. na opóźnienia i niespójności, oraz uznał je za niewystarczające bez dodatkowych dowodów.

Augustine podkreślił, że mniejszości religijne opierają się na takich dokumentach jako podstawowym potwierdzeniu tożsamości i wieku. Zaapelował o wyjaśnienie, dlaczego nie mają one pełnej mocy dowodowej oraz jakie działania chronią mniejszości. Wniósł też o wysłuchanie dyrektora NADRA w parlamencie.

Polityk ocenił, że wyrok wywołał „głęboki niepokój” wśród chrześcijan i utrudnia odzyskiwanie opieki nad porwanymi dziećmi. Zwrócił uwagę, że opieranie się na zeznaniach dotyczących wieku – często składanych pod presją – podważa sens oficjalnych rejestrów.

Zaproponował również poprawki do projektu ustawy o zakazie małżeństw dzieci w Pendżabie (2026), m.in. obowiązek okazywania dowodu tożsamości przy rejestracji ślubu oraz uznanie małżeństw nieletnich za nieważne z mocy prawa. Podkreślił, że karanie takich związków przy jednoczesnym uznawaniu ich za ważne tworzy lukę prawną.

Projekt ustawy przewiduje podniesienie wieku małżeńskiego do 18 lat, surowe kary (do 7 lat więzienia i grzywny), odpowiedzialność urzędników i opiekunów oraz szybkie procedury sądowe. Organizacje praw człowieka wskazują jednak, że kluczowym problemem pozostaje egzekwowanie prawa, zwłaszcza w sprawach dotyczących mniejszości religijnych.

Źródło opr.: Morning Star News