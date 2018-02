Zmęczony wymaganiami, których nie umiem spełnić

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY CIĄGLE PRÓBUJĄ, ALE NIGDY NIE CZUJĄ SIĘ „WYSTARCZAJĄCO DOBRZY”.

To książka dla chrześcijan, którzy zmagają się w swoim życiu z tkwiącym w nich głęboko kodem pisanych i niepisanych reguł i wymagań, których niespełnienie rodzi w nich poczucie wstydu, poniżenia i ograbienia z duchowej siły. Oto kilka ostrzegawczych znaków takiego stanu rzeczy:

– Wkładasz wiele wysiłku w życie duchowe, lecz jedynym rezultatem jest zmęczenie.

– Masz ciągłe poczucie winy, bo nie jesteś „wystarczająco dobry”.

– Nie potrafisz odpoczywać – nawet kiedy bardzo tego potrzebujesz.

– Masz wrażenie, że nie spełniasz stawianych ci wymagań.

– Chrześcijańskie życie nie przynosi ci już radości.

Jeśli obserwujesz takie znaki w swoim życiu, jest to książka dla ciebie.

Jej autor nie napisał poradnika pt. „Jak powinien się zachowywać chrześcijanin”. Gdyby własne starania mogły doprowadzić cię do zwycięskiego życia, twoje imię już dawno zostałoby zapisane w Chrześcijańskiej Księdze Zasłużonych, prawda? Ta książka

pomoże ci w zdemaskowaniu kłamstw utrzymujących cię w kieracie zdobywania sprawiedliwości własnym wysiłkiem. Pomoże ci też w odkryciu wolności, która kryje się w łasce ewangelii Jezusa Chrystusa. I wreszcie, dzięki niej doświadczysz odpoczynku płynącego z poznania prawdy o tym, co Jezus dokonał dla nas przez krzyż.

W CZASACH, W KTÓRYCH WIĘKSZY NACISK POŁOŻONY JEST NA DZIAŁANIE, NIŻ NA POZNANIE

BOGA I JEGO ŁASKI, TA KSIĄŻKA WSKAZUJE DROGĘ KU WOLNOŚCI

Dane książki:

Autor: Jeff VanVonderen

Wydawnictwo: Wydawnictwo SZARON