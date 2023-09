Zmarła Sarah Young, autorka książki „Jezus mówi do ciebie”

W wieku 77 lat zmarła Sarah Young, autorka popularnej książki „Jesus Calling” (Jezus mówi do ciebie).

W zeszłym miesiącu jej wydawca, Thomas Nelson, poinformował, że jej stan zdrowia „gwałtownie się pogarsza”.

„Wiemy, że Sarah naprawdę wierzy w moc modlitwy i modli się za swoich czytelników każdego ranka” – napisało wydawnictwo w oświadczeniu udostępnionym na Facebooku. „Teraz mamy przywilej, by podnieść na duchu Sarę i jej rodzinę. Prosimy, dołącz do nas w modlitwie”.

Książka Jesus Calling (Jezus mówi do ciebie) zrodziła się z walki Young z boreliozą i innymi przewlekłymi chorobami, które zmusiły ją do spędzania ogromnej ilości czasu w samotności.

Podczas tych chwil Young zaczęła praktykować to, co nazwała „modlitwą słuchania”, aby zapisywać to, co czuła, że Duch Święty do niej mówi, informuje Christianity Today.

„Wiadomości zaczęły płynąć… i kupiłam specjalny notatnik, aby zapisywać te słowa” – napisała później Young. „Nadal otrzymuję osobiste przesłania od Boga, gdy medytuję o Nim”.

Jej pisma trafiły do małej grupy modlitewnej w Nashville, TN na początku XXI wieku. Jedna z kobiet z grupy modlitewnej podzieliła się nimi ze swoim mężem, który był wiceprezesem ds. marketingu w Integrity Publishers i Integrity. Zapytała Young, czy nie napisałaby rozważań dla kobiet.

W 2004 roku ukazała się książka Jesus Calling (Jezus mówi do ciebie).

W 2009 roku książka zajęła 10. miejsce na liście bestsellerów Evangelical Christian Publishers Association.

Od tego czasu Young sprzedała ponad 45 milionów egzemplarzy. W sierpniu tego roku wyprzedziła takich autorów jak T.D. Jakes, Lee Strobel, Rick Warren, Joyce Meyer, Louie Giglio i Max Lucado.

Sarah Young opisała kiedyś publikację swojej książki jako „długą, wypełnioną modlitwą podróż”.

„Od czasu jej publikacji”, powiedziała, „codziennie modlę się za ludzi, którzy czytają 'Jesus Calling’ lub którąkolwiek z moich kolejnych książek. Uważam to za niesamowity przywilej i daną mi przez Boga odpowiedzialność, by modlić się za czytelników”.

Pomimo swojej popularności, książka „Jesus Calling” spotkała się z ostrą krytyką.

Jak donosi CBN Faithwire, Tim Challies, pastor i popularny chrześcijański bloger, nazwał jej pracę „niepokojącą”, podczas gdy autor Randy Alcorn posunął się dalej, opisując „Jesus Calling” jako „książkę w całości zbudowaną na fałszu”.

„Największy problem z 'Jesus Calling’ jest bardzo prosty”, powiedział The Christian Post w 2018 roku. „Jezus nie wypowiedział tych słów. Gdyby to były Jego słowa, to książka „Jesus Calling” byłaby Pismem Świętym, które z definicji jest Słowem Boga”.

Pomimo kontrowersji, miliony czytelników znalazło pocieszenie i spokój w jej pismach, w tym prowadząca talk show Kathie Lee Gifford. (…)

Young wydała już dziecięcą wersję „Jesus Calling” i dwie kolejne zatytułowane „Jesus Always” i „Jesus Today”.

Sarah Young zmarła w Nashville, TN.

Autor: TALIA WISE

Źródło: CBN News