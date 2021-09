Zmarł pastor Yonggi Cho, założyciel największego na świecie mega-kościoła

We wtorek 14 września rano zmarł David Yonggi Cho, pastor największego na świecie mega-kościoła – poinformował jego kościół w komunikacie prasowym. Pastor miał 85 lat.

Cho założył kościół Yoido Full Gospel w Seulu w Korei Południowej i przez dziesiątki lat szerzył w kraju ewangelię.

Przed śmiercią Cho był leczony z powodu krwotoku do mózgu, na który cierpiał od 2020 roku.

Yonggi Cho urodził się w 1936 roku w rodzinie buddyjskiej i przeżył wojnę koreańską. W wieku 17 lat nawrócił się na chrześcijaństwo, gdy był ciężko chory na gruźlicę i usłyszał od lekarzy, że nie przeżyje. Później powiedział, że Bogu zawdzięcza swoje „cudowne” wyzdrowienie.

„Nigdy nie zapomnę Bożego błogosławieństwa”

„Nigdy nie zapomnę Bożego błogosławieństwa i łaski nad moim życiem, dzięki której Bóg wybrał mnie na swojego sługę, gdy byłem tylko nic nieznaczącym dzieciakiem z chorobą płuc, i ocalił mnie swoją łaską przez zadośćuczynienie krzyża Jezusa Chrystusa, abym przez modlitwę mógł otrzymać mądrość i głosić pod natchnieniem Ducha Świętego, gdziekolwiek Bóg mnie umieści” – napisał Yonggi Cho w oświadczeniu na stronie internetowej swojego kościoła.

W 1956 roku Yonggi Cho ukończył Full Gospel College i zaczął służbę na pełen etat. Już dwa lata później założył w Seulu kościół pod namiotem, który później stał się kościołem Yoido Full Gospel. Zbór rozwinął się jako jeden z najbardziej popularnych mega-kościołów na świecie i obecnie szczyci się ponad 750 tysiącami członków.

W komunikacie prasowym kościół Yoido poinformował, że w całej Korei Południowej ma ponad 500 placówek kościelnych i wysłał tysiące misjonarzy do krajów na całym świecie.

„Wszystko, co zrobiłem, to zaoferowałem swoje życie, jak ten chłopiec, który oddał pięć chlebów i dwie ryby (…) Po prostu trzymałem się marzeń, jakie Pan mi dał, i to On rozwinął kościół Yoido Full Gospel do rozmiarów największego kościoła na świecie obejmującego 750 tysięcy członków” – napisał Yonggi Cho w oświadczeniu.

Silne kościoły chrześcijańskie

W latach po wojnie koreańskiej mega-kościoły zaczęły coraz bardziej zyskiwać na popularności i obecnie Korea Południowa ma jedną z najbardziej silnych społeczności chrześcijańskich na świecie.

Yonggi Cho stał się jednym z najbardziej wpływowych liderów chrześcijańskich w swoim kraju. Napisał kilka książek, założył chrześcijańską gazetę codzienną i organizację humanitarną – przekazał kościół w komunikacie.

W lutym tego roku zmarła żona Cho. Mieli trzech synów.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News

Inne

Zmarł Floyd McClung, lider międzynarodowych misji, założyciel All Nations