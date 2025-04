Zmarł najstarszy duchowny pentekostalny w Polsce

W wieku 101 lat zmarł Ferdynand Karel, emerytowany pastor Kościoła Zielonoświątkowego.

Pochodził z rodziny, która wydała kilku pastorów różnych wyznań protestanckich- pentekostalnego, chrystusowego i baptystycznego.

W czerwcu 1975 r., w swoim mieszkaniu w katowickiej dzielnicy Załęże rozpoczął spotkania zboru ówczesnego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

Praca ewangelizacyjna i duszpasterska pod jego przywództwem rozwijała się tak szybko, że po kilku latach na kaplicę zboru zaadaptowano pomieszczenia warsztatu w podwórku kamienicy przy ul. Gliwickiej 89.

Zbór rozrastał się i otrzymał od władz działkę pod budowę obiektu kościelnego w tej samej dzielnicy, przy ul. Gliwickiej 267.

Od roku 1988 r. „Betania” stała się zborem Kościoła Zielonoświątkowego, zaś Ferdynand Karel kontynuował posługę pierwszego pastora.

Rok później rozpoczęto budowę oryginalnego obiektu na planie koła o średnicy 40 m, zwieńczonego kopułą o średnicy 39,6 m osadzoną na rotundzie o wysokości 8,5 m.

W budynku tym, oprócz dwukondygnacyjnej kaplicy, znajdują się sale katechetyczne i konferencyjne, pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalne, z których zbór korzysta od 1996 r.

Ten charakterystyczny obiekt sakralny stał się miejscem organizowania nabożeństw miejscowego zboru „Betania”, ale też konferencji krajowych i międzynarodowych, wydarzeń ewangelizacyjnych, kulturalnych, charytatywnych i wielu innych, jakich wizje zawsze towarzyszyły posłudze pastora Karela.

Ferdynand Karel, mimo sędziwego wieku, niemal do ostatnich dni udzielał się kaznodziejsko i duszpastersko w swoim ukochanym zborze, Kościele Zielonoświątkowym i wszędzie tam, gdzie go zapraszano, a w swoim długim życiu spotkał przyjaciół w różnych środowiskach chrześcijańskich w całym kraju.

Jego osobiste świadectwo naśladowania Jezusa przyprowadziło do żywej wiary chrześcijańskiej tysiące osób i to one są żywym pomnikiem Ferdynanda Karela, ucznia Chrystusa.