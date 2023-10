Zmarł Loren Cunnningham, założyciel YWAM

W piątek 6 października zmarł Loren Cunningham, założyciel Youth With A Mission i kanclerz University of the Nations, przegrywając walkę z chorobą nowotworową w czwartym stadium zaawansowania.

W oświadczeniu internetowym, personel Cunninghama napisał: „Loren był pierwszym człowiekiem w historii, który ze względu na Chrystusa i Wielkie Posłannictwo (Ew. Marka 16:15) odbył podróż do każdego niepodległego państwa na świecie, wszystkich krajów zależnych i ponad stu terytoriów i wysp. Teraz dodał jeszcze jeden ‘stempel’ na swoim zużytym paszporcie: NIEBO!”.

W marcu tego roku, u Cunninghama zdiagnozowano nowotwór w czwartym stadium, który rozprzestrzenił się do płuc, kości i układu limfatycznego. Mimo wszystko był zdeterminowany, by kontynuować swój wysiłek służenia Panu i ludziom, aż został wezwany do domu.

Cunningham był pierwszym znanym, chrześcijańskim misjonarzem, który dotarł do każdego państwa i kraju na świecie. Zasłynął z deregulacji służby dzięki stworzeniu platformy, przez którą młodzi ludzie z całego świata mogą krótkookresowo służyć innym.

Prowadził też wiele innych, chrześcijańskich służb, w tym YWAM Olympic Outreaches, YWAM Ships, International Torch Run, Pray OMT i Cardinal Points Prayer Days.

Poza swoimi globalnymi projektami chrześcijańskimi, założeniem YWAM i University of the Nations, Cunningham był też poczytnym autorem. Napisał takie książki, jak: Is That Really You, God? (Czy to naprawdę Ty, Boże?, wyd. Szaron), Making Jesus Lord, The Book That Transforms Nations – The Power of the Bible to Change Any Country, Why Not Women?, Winning God’s Way, i inne. Prowadził też misję zakończenia ubóstwa biblijnego dzięki przetłumaczeniu Biblii na każdy język i otwarciu wszystkim ludziom dostępu do Biblii.

University of the Nations wydał oświadczenie prasowe, w którym stwierdza swój zamiar kontynuowania dziedzictwa Cunninghama: „Loren poświęcił swoje życie globalnej misji, a jego dziedzictwo nadal będzie mieć wpływ na życie ludzi na całym świecie dzięki następnemu pokoleniu liderów YWAM, oddanych wypełnianiu Wielkiego Posłannictwa”.

Cunningham zostawił żonę Darlene, dwoje dzieci, synową i troje wnuków.

Autor: Stacey Thoroughgood

Źródło: CBN