Zmarł kompozytor Kurt Kaiser

W poniedziałek zmarł chrześcijański kompozytor Kurt Kaiser. Miał 83 lata.

Kaiser jest autorem popularnych hitów takich jak „Pass It On” i „Oh How he Loves You and Me” wśród 300 innych.

Według Waco Tribune, Kaiser współpracował ze znanymi artystami chrześcijańskimi przez ponad 60 lat, w tym Kathleen Battle, Christopher Parkening, George Beverly Shea, Ernie Ford, Jerome Hines, Ethel Waters, Burl Ives, Ken Medema, duet Hale & Wilder, Joni Eareckson Tada i inni.

Kaiser pomagał także młodym muzykom i kompozytorom sceny chrześcijańskiej.

Kaiser urodził się w Chicago w 1934 roku. Studiował w American Conservatory of Music w Chicago i zdobył dwa stopnie w Northwestern University.

W 1992 r. Otrzymał nagrodę za całokształt twórczości od Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Wydawców.

Kaiser był prezesem Stowarzyszenia Symfonicznego Waco i członkiem zarządu Christian Music Publishers Association oraz Stowarzyszenia Gospel Music Association. Od 1959 r. aż do śmierci Kurt i jego żona Pat mieszkali w Waco w Teksasie. Mieli czworo dzieci, dziesięcioro wnucząt i dwóch prawnuków.

Dyskografia:

1959: Kurt Kaiser Piano (Word W 3093-LP / WST 8035-LP)

1962: Preludia do wiary (słowo W-3157-LP / WST-8095-LP)

1963: Hymntime Sing-Along (Słowo W-3176-LP / WST 8110-LP)

1965: Z Londynu … Sweeping Strings Kurta Kaisera (Word W-3301-LP / WST-8301-LP)

1965: Master Designer (Word W 3322-LP / WST 8322-LP)

1966: Hymns of Prayer (Word W-3227 / WST-8327-LP)

1972: Kurt Kaiser: Pass it On (Word WST-8562-LP)

1975: Ofiara (słowo WST-8679-LP)

1979: Just For You: Loving Adventure with God (Word WSB-8728 LP)

1987: Alone with the Music (Word 701-90460196 CD)

1990: „Come Away” z Jenni Till (Kurt Kaiser Music)

1991: The Lost Art of Listening (Word 701-9329-609-CD)

1993: świąteczne ulubione (Sparrow)

1994: Psalmy, hymny i pieśni religijne (Sparrow)

2005: Kaiser: Emmanuel, Fantasie na skrzypce i orkiestrę (Kurt Kaiser Music)

2013 Legacy (Kurt Kaiser Music)

Poniżej jeden z najbardziej znanych utworów autora. Śpiewany również w Polskich kościołach.