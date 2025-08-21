Zmarł James Dobson – założyciel organizacji Focus on the Family

James Dobson, wpływowy konserwatywny terapeuta chrześcijański, autor i osobowość radiowa, założyciel organizacji Focus on the Family, zmarł w wieku 89 lat.

Instytut Rodziny im. Dr. Jamesa Dobsona poinformował w czwartek rano, że Dobson odszedł po krótkiej chorobie. Pozostawił żonę Shirley, z którą był związany przez 64 lata, dwoje dzieci oraz dwoje wnucząt.

— Dr Dobson był pionierem — człowiekiem głębokich przekonań, którego głos ukształtował sposób, w jaki kolejne pokolenia postrzegają wiarę, rodzinę i kulturę — powiedział Gary Bauer, wiceprezes ds. polityki publicznej w instytucie imienia Dobsona, cytowany w oficjalnym komunikacie.

— Jego odważne przywództwo, prawość i empatia pomogły niezliczonym rodzinom odnaleźć się w świecie zmieniających się wartości. Był mentorem, doradcą i stałym głosem prawdy w niespokojnych czasach.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele kondolencji, w tym od konserwatywnego autora bestsellerów i radiowca Erica Metaxasa, który nazwał Dobsona „bohaterem”.

— Jednym z największych zaszczytów mojego życia było poznanie Dr. Jamesa Dobsona — napisał Metaxas. — Nie bał się wnosić swojej wiary do przestrzeni publicznej, działając dla chwały Boga. Dokończył bieg — chwała Bogu! Alleluja! Niech każdy z nas pójdzie w jego ślady.

Wyrazy współczucia przekazał również Craig DeRoche, prezes i dyrektor generalny organizacji Family Policy Alliance — konserwatywnej grupy rzeczniczej założonej przez Dobsona (pierwotnie pod nazwą Focus on the Family Action).

— Jako zaufany obrońca wiary, rodziny i wartości biblijnych, Dr Dobson pozostawił po sobie nieporównywalne dziedzictwo, a jego życiowa misja nadal kształtuje nasz kraj — oświadczył DeRoche.

— Z niezachwianym przekonaniem bronił świętości małżeństwa, życia i praw rodzicielskich — zasad głęboko zakorzenionych w DNA naszego ruchu.

James Clayton Dobson Jr. urodził się w 1936 roku w Shreveport w stanie Luizjana. W 1967 roku uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, specjalizując się w rozwoju dziecka.

Zgodnie z jego oficjalną biografią, Dobson był wcześniej profesorem pediatrii w USC School of Medicine oraz członkiem zespołu Szpitala Dziecięcego w Los Angeles, gdzie pracował w dziale rozwoju dziecka i genetyki medycznej.

Szeroką rozpoznawalność przyniosły mu jego książki. Debiutancki tytuł, Dare To Discipline, sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Wśród innych popularnych publikacji znalazły się m.in. Hide or Seek, What Wives Wish Their Husbands Knew About Women, Love Must Be Tough, Parenting Isn’t For Cowards, Children At Risk, When God Doesn’t Make Sense, Life On The Edge oraz Home With a Heart.

W 1977 roku założył organizację Focus on the Family — wpływową chrześcijańską instytucję edukacyjną i rzeczniczą, znaną również z produkcji programów dla dzieci.

Dobson stał się też jedną z najczęściej słuchanych postaci w radiu — jego audycje emitowane były przez tysiące stacji w Ameryce Północnej i za granicą.

W czasie prezydentury Ronalda Reagana Dobson został powołany do Narodowej Komisji Doradczej ds. Wymiaru Sprawiedliwości dla Nieletnich, był współprzewodniczącym Obywatelskiego Panelu Doradczego ds. Reformy Podatkowej, członkiem inicjatywy rodzinnej armii USA oraz uczestnikiem komisji prokuratora generalnego Edwina Meese’a ds. pornografii, rady doradczej ds. dzieci zaginionych i wykorzystywanych oraz panelu ds. zapobiegania ciąży wśród nastolatek w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej USA.

Dobson był szeroko krytykowany przez środowiska progresywne za swoje konserwatywne poglądy na temat etyki seksualnej i działalność polityczną w Waszyngtonie.

Gdy lewicowa organizacja Southern Poverty Law Center wpisała Focus on the Family na listę rzekomych organizacji ekstremistycznych ze względu na jej sprzeciw wobec homoseksualizmu, Dobson był często cytowany w związku z tą decyzją.

— Dobson odegrał kluczową rolę w powstaniu, finansowaniu i promowaniu infrastruktury współczesnych ruchów anty-LGBTQ+ i antyaborcyjnych — twierdzi SPLC.

W 1981 roku rozpoczęły się spotkania Rady ds. Polityki Narodowej — wpływowego, tajnego stowarzyszenia działaczy religijnej prawicy. Do kluczowych członków należeli m.in. Dobson, R.J. Rushdoony, Jerry Falwell, Tony Perkins, Beverly i Tim LaHaye oraz Phyllis Schlafly.

Dobson kierował Focus on the Family do 2010 roku, po czym założył własny instytut — Dr. James Dobson Family Institute — i kontynuował działalność medialną poprzez ogólnokrajowy program radiowy „Family Talk”.

W lipcu ubiegłego roku Dobson podpisał list skierowany do prezydenta Joe Bidena, w którym oskarżył go o prowadzenie polityki „nieodwracalnie szkodliwej dla kraju”.

— Panie Prezydencie, moralne i konstytucyjne fundamenty naszej Republiki są zagrożone upadkiem z powodu pańskiej nieprzemyślanej i nieamerykańskiej polityki — napisano w liście.

— Apelujemy do pana i administracji o poważne potraktowanie fatalnych notowań oraz niepowodzeń politycznych i podjęcie natychmiastowych działań naprawczych.

Autor: Michael Gryboski

Źródło: Christian Post