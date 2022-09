Brat Andrew, założyciel Open Doors i „Boży przemytnik” zmarł w wieku 94 lat

Anne van der Bijl, holenderski misjonarz znany z przemycania Biblii do krajów komunistycznych oraz założyciel Open Doors, organizacji monitorującej prześladowania chrześcijan, zmarł w wieku 94 lat.

Potocznie nazywany „bratem Andrew”, van der Bijl odszedł we wtorek 28 września, o czym powiadamia Open Doors USA w oświadczeniu o jego śmierci na swojej stronie na Facebooku.

„W ciągu ponad 60 lat, założyciel Open Doors, brat Andrew, odwiedził ponad 125 krajów w służbie globalnemu kościołowi. Z mieszanymi uczuciami donosimy o jego największej do tej pory podróży” – napisała organizacja.

„Bóg posłużył się posłuszeństwem i modlitwami Andrew, by zmienić życie milionów ludzi i miliony wiecznych przeznaczeń. Jesteśmy pogrążeni w żalu, ale jesteśmy też równie wdzięczni. Wspólnie świętujmy dzisiaj powrót naszego brata do domu”.

Urodzony w 1928 roku w Alkmaar, Noord-Holland w Holandii, van der Bijl stał się znany ze swoich wysiłków dostarczania Biblii mieszkańcom krajów, w których święta księga była zakazana.

Znak firmowy jego podróży

Z czasem dołączył modlitwę, którą Open Doors nazwało znakiem firmowym jego podróży z Bibliami: „Panie, w bagażu mam Pismo, które chcę zanieść Twoim dzieciom. Gdy byłeś na ziemi, otwierałeś oczy niewidomym. Teraz proszę, zamknij oczy widzącym. Nie pozwól, by strażnicy zobaczyli te rzeczy, których nie chcesz, żeby zobaczyli”.

W 1967 roku, van der Bijl napisał książkę God’s Smuggler (Boży przemytnik), dzieląc się swoimi licznymi doświadczeniami w dostarczaniu Biblii tym, którzy nie mają do niej dostępu. Od tamtej pory, książka została wydana w wielu językach i sprzedała się w ponad 10 milionach egzemplarzy.

„Jako chłopiec, marzył o byciu tajnym szpiegiem za linią wroga. Jako mężczyzna, znalazł się w tajnej misji dla Boga. Miał na imię brat Andrew, a historia jego życia, opisana w God’s Smuggler, od dziesięcioleci zdumiewa i inspiruje miliony” – czytamy w opisie jubileuszowego wydania jego książki, znaczącego 35. rocznicę jej napisania.

„Historia brata Andrew nadal jest równie inspirująca, jak 35 lat temu, a dzięki nowemu wydaniu będzie motywować zupełnie nowe pokolenie do zaryzykowania wszystkim dla pójścia za Bożym wezwaniem”.

W 1955 roku, van der Bijl założył Open Doors, organizację monitorującą prześladowania chrześcijan, znaną z corocznej publikacji Światowego Indeksu Prześladowań, dokumentującego kraje, które najbardziej dotkliwie prześladują chrześcijan.

„Nie modlę się”

„Nie modlę się, by Bóg zabrał prześladowania, bo jeśli są prześladowania, jest też plan, jaki Bóg ma, w przeciwnym razie Bóg by na to nie pozwolił”- wyjaśnił van der Bijl w wywiadzie dla The Christian Post z 2013 roku.

„Jak się modlimy? Nie, aby Bóg usunął prześladowania, ale by się nimi posłużył w celu oczyszczenia Kościoła” – powiedział brat Andrew. „I jestem mocno przekonany, że kraje, w których są prześladowania, są mocniejsze w wierze, niż kościoły w krajach, w których nie ma prześladowań”.

Autor: Michael Gryboski

Źródło: The Christian Post