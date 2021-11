Złota Biblia znaleziona wykrywaczem metalu, może mieć związek z królem Ryszardem III

W Wielkiej Brytanii, w czasie przeszukiwania pola wykrywaczem metalu, pewna kobieta znalazła małą, złotą Biblię, która zdaniem historyków mogła być własnością członka wczesnego rodu królewskiego.

„…w pierwszej chwili wzięła za stary breloczek z bransoletki”

„The Daily Mail” donosi, że pielęgniarka publicznej opieki zdrowotnej z Lancaster, Buffy Bailey, razem z mężem Lanem chodziła z wykrywaczem metalu po polu w pobliżu Sheriff Hutton Castle w North Yorkshire, gdy tuż obok ścieżki jej urządzenie zaczęło dawać głośny sygnał.

North Yorkshire znajduje się około 330 kilometrów na północ od Londynu i około 100 kilometrów na północny wschód od Manchesteru.

Spodziewając się znaleźć stary otwieracz do puszek lub identyfikator dla zwierząt, kobieta wkopała się na kilka cali i odkryła małą Biblię z litego złota, którą w pierwszej chwili wzięła za stary breloczek z bransoletki. Gdy jednak zrobiła telefonem zdjęcie przedmiotu, uświadomiła sobie, że to złoto.

Złota Biblia

Drobny przedmiot ma tylko około 1,5 centymetra długości, waży około 5 gramów (0,18 uncji) i jest zrobiony z 22-karatowego lub 24-karatowego złota. Pochodzi z XV wieku i mógł należeć do krewnego króla Ryszarda III – informuje „The Daily Mail”.

Mikroskopijna, złota Biblia jest obecnie badana przez Muzeum Yorkshire, które określa to znalezisko jako „ważne międzynarodowo”.

„Powiedzieli nam, że wyryte tam napisy to z pewnością imiona św. Leonarda i św. Margaret, patronów porodu” – powiedziała Bailey w wywiadzie dla „The Daily Mail”. „W XV wieku, około 40 do 60 procent kobiet umierało przy porodzie, dlatego właściciel mógł używać tego przedmiotu do modlitwy jako rodzaju ochrony; mogła to być część wyposażenia porodowego, albo zakładka do Biblii”.

„Ktokolwiek to zamówił, musiał być naprawdę bogaty; nie ma na świecie nic podobnego. Wartość tego przedmiotu może wynosić 100 tysięcy funtów (134,935 dolarów), albo więcej” – powiedziała.

Powiązania

Według relacji „The Daily Mail”, eksperci wiążą złotą Biblię z tzw. Klejnotem Middleham, złotym wisiorkiem również znalezionym przy pomocy wykrywacza metali około 65 kilometrów dalej, w pobliżu Zamku Middleham, domu rodzinnego Ryszarda III.

Wisiorek sprzedano na aukcji w 1992 roku za ponad 3,3 miliony dolarów.

W wypowiedzi dla CBN News, Julian Evan-Hart, specjalista od rzadkich skarbów i wydawca magazynu „Treasure Hunting”, określił miniaturową, złotą Biblię jako „artefakt o wyjątkowo wysokim statusie”.

„Po raz kolejny, hobbysta bawiący się wykrywaczem metali odpowiada za odkrycie, które ubogaca wiedzę o naszej historii i dziedzictwie” – napisał w emailu Evan-Hart.

O znalezisku

„Buffy znalazła przepiękne, średniowieczne złoto, które jak przypuszczam jest Biblią, czyli najbardziej szanowanym, religijnym dziełem literackim tamtego czasu” – zauważył. „Jego dokładna funkcja jest dla nas na razie nieuchwytna, ale wydaje się, że to jakiś przedmiot dekoracyjny, może część zakładki ze skórzanego rzemienia, być może do Biblii. Wielkim i ważnym aspektem tego znaleziska jest jego 'unikalna’ kategoria, która wszystkim daje możliwość włączenia się i sformułowania własnej opinii i pomysłu, do czego ten przedmiot mógł służyć”.

„Styl ikonograficznego dzieła sztuki jest charakterystyczny dla okresu średniowiecza, powiedzmy od późnego XIII wieku do wczesnego XVI wieku, a podobne style znajdowane są na wielu różnych, złotych i srebrnych pierścieniach, jak również na pochodzących z tego okresu naczyniach ze stopu miedzi” – wyjaśnił Evan-Hart. „Sugeruje się, że może istnieć pewien związek ze słynnym Klejnotem Middleham, oba przedmioty mogły pochodzić z tego samego warsztatu jubilerskiego”.

„W każdym razie, to artefakt o wyjątkowo wysokim statusie, i możemy tylko się zastanawiać i dziwić, kim właściwie był ten, kto go kiedyś posiadał” – stwierdził Evan-Hart w wypowiedzi dla CBN News. „Czy w historii znajdujemy zapisy o jakichś znaczących osobach, które odwiedzały ten obszar? To już wymaga pracy badawczej, która zostanie podjęta pod wpływem odkrycia takiego znaleziska. Fantastyczny artefakt, który bez Buffy i jej wykrywacza metali z pewnością pozostałby na tamtym pastwisku, być może na kolejne 700 czy ileś lat, a może na zawsze”.

Biblię zbadał Matt Lewis, specjalista z Richard III Society. W rozmowie z „The Daily Mail” powiedział, że artefakt jest bardzo podobny do Klejnotu Middleham, nawet napisy wyglądają podobnie.

W swojej relacji gazeta przekazała, że Muzeum Yorkshire dokończy badanie złotej Biblii (, po czym zdecyduje, czy ją kupić w oparciu o szacunki domu aukcyjnego.

Zgodnie z brytyjskimi prawami dotyczącymi cennych przedmiotów, pieniądze będą następnie podzielone między Bailey i właściciela ziemi.

