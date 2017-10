Zgrane zespoły – Larry Osborne

Członkowie zgranych zespołów TRZYMAJĄ SIĘ RAZEM. Jest to ich cecha charakterystyczna. Zmagając się z rozbieżnymi terminarzami i wzajemnie się wykluczającymi punktami widzenia, które każdy musi przepracować, wiedzą, jak się rozprawiać z pojawiającymi się problemami tak, by jedność celu i wizja pozostały nienaruszone, a przyjaźń trwała, pomimo odmiennych zdań. Krótko mówiąc, zgrane zespoły są skupione przede wszystkim na ZDROWYCH RELACJACH w organizacji, a dopiero później na ich efektywności.

Właśnie o tym jest ta książka. Szczerze mówiąc, jest to swego rodzaju podręcznik budowania zespołu przywódczego, o jakim marzyłem, gdy rozpoczynałem swą pracę organizacyjną w lokalnym kościele. Jest to publikacja wypełniona zasadami i przemyśleniami, które zdobyłem w biznesie, a teraz dzielę się nimi już nie tylko z przedsiębiorcami, ale także z tysiącami duszpasterzy i kościelnych przywódców, by również im pomóc budować i wzmacniać zgrane zespoły przywódcze.

Larry Osborne

Autor ZGRANYCH ZESPOŁÓW jest aktualnie pastorem kościoła North Coast w Kalifornii.

Swoją książkę napisał na podstawie doświadczeń, które zgromadził w czasie wieloletniej pracy z zespołami przywódczymi zarówno w biznesie, jak i w wielu kościołach czy wspólnotach. Z tego powodu publikacja ta jest przydatna dla wszystkich, którzy kierują jakimikolwiek zespołami ludzi, bez względu na to, czym się zajmują i jak liczne są to grupy. Zgranie i jednomyślność zarówno wśród liderów, jak i pracowników, nie są cechami im przynależnymi i trwałymi. Od nich jednak w ogromnej mierze zależy powodzenie realizacji każdej misji, każdego projektu, sukces zespołu, firmy czy organizacji. Jeśli więc chcemy, aby zespół, którym kierujemy, działał z sukcesem, oprócz oddania musi posiąść umiejętności i wiedzę, w jaki sposób ma budować i utrwalać te cechy. Larry Osborne w Zgranych zespołach w sposób wyczerpujący i z poczuciem humoru udziela dokładnych wskazówek, jak to osiągnąć.

Ważną obserwacją jest to, iż chociaż książkę tę napisał pastor – to nie mówi ona o zarządzaniu kościołem, który z racji swej duchowej misji powinien kierować się zasadami biblijnymi. Ta książka traktuje o sposobach budowania i pielęgnowania relacji w gronie przywódców i pracowników.

