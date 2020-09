Zespół We The Kingdom i ich debiutancka płyta „Holy Water”

We The Kingdom, przebojowy zespół tworzący współczesną muzykę chrześcijańską/country (Ed Cash, Scott Cash, Franni Rae Cash, Martin Cash i Andrew Bergthold), 7 sierpnia wydał swój debiutancki album „Holy Water”. Płyta wyprodukowana przez We The Kingdom i nagrana w ich własnym studio, zawiera 12 utworów, w tym przebój tytułowy oraz nagrania będące owocem współpracy z gigantem muzyki chrześcijańskiej, Bethel Music. W dniu premiery, album znajdował się na 8. miejscu listy sprzedaży iTunes „All Genre US”, a dzień wcześniej, w czwartek 6 sierpnia, zespół świętował wydanie „Holy Water” koncertem dostępnym globalnie w streamingu na żywo.

„Jesteśmy ogromnie podekscytowani, że możemy podzielić się ze wszystkimi tą płytą” – mówią członkowie We The Kingdom. „Zbiór umieszczonych tam utworów to wspaniały przykład na to, jak pisanie piosenek może być narzędziem opowiadania życiowych historii. Ten album sięga do prawdziwego życia i mówi o tym, co to znaczy walczyć, ale też świętować. Mamy nadzieję, że gdy ludzie będą słuchać tej płyty, w każdej piosence będą mogli odnaleźć samych siebie i dostrzec własny, osobisty związek ze swoim życiem”.

Twórcy We The Kingdom uczestniczyli w pisaniu wszystkich piosenek, co pozwoliło połączyć gromadzone latami pomysły, inspiracje i wpływy w jednym wspólnym projekcie muzycznym. W całym albumie zespół porusza szeroki zakres wątków, od samotności i uwięzienia w pułapce cudzych oczekiwań (piosenki „Cages” i „SOS”), do nadziei i optymizmu („Waking Up”). W elektryzującym utworze „Don’t Tread On Me” grupa wyraża ducha odporności i wytrwałości, natomiast obecny singiel radiowy „God So Loved” to numer jeden na oficjalnej playliście Spotify „Top Christian” – do dnia premiery płyty, utwór udostępniany był przez platformę ponad 10 milionów razy na całym świecie, a na liście Billboard’u „Christian Airplay” znalazł się w zestawieniu Top 15.

Płyta zawiera wiodący przebój zespołu i jego debiutancki singiel radiowy „Holy Water”, który przez siedem tygodni z rzędu zajmował pierwsze miejsce na liście Billboard’u „Christian AC”, i który można znaleźć na wiodących, oficjalnych playlistach Spotify, w tym Top Christian, New & Bold, Country Hits, Christian Hits i Song of Glory. W środę 5 sierpnia, ich najnowsze wykonanie „Holy Water” (Storybrooke Sessions) zostało po raz pierwszy zaprezentowane przez magazyn „Cowboys & Indians”.

Zespół We The Kingdom, zaliczany do czołowej dwudziestki

wybijających się artystów 2020 roku, reprezentujących cały zakres gatunków muzycznych, swoimi do tej pory dwiema płytami długogrającymi wyzwala się od szablonu. Ta wielopokoleniowa grupa rodzinna najwyraźniej ma potężną siłę przyciągania, gdy jej zaledwie kilka obecnych na rynku piosenek zostało udostępnionych w streamingu ponad 126 milionów razy na całym świecie.

Poza umieszczonym na YouTube nagraniem występu na żywo, które zdobyło ponad 8,8 miliona odsłon, We The Kingdom można usłyszeć na ostatnim albumie laureata nagrody GRAMMY, Chrisa Tomlina, „Chris Tomlin & Friends”, a także na najnowszej płycie Bethel Music „Peace”. Grupa pojawia się w serii YouTube „Artist on the Rise”, na liście Pandora Predictions i liście Shazam Top 200, a jej muzyka dociera do publiczności zainteresowanej szerokim wachlarzem gatunków muzycznych. Wcześniej tego roku, We The Kingdom towarzyszyli laureatowi nagrody GRAMMY Zachowi Williamsowi jako jego bezpośredni support w ogólnokrajowej trasie koncertowej „Rescue Story Tour”.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat