Zespół Rend Collective wydał płytę „Choose To Worship”

Irlandzki zespół uwielbieniowy Rend Collective wydał długo wyczekiwany album „Choose to Worship”. To ich siódmy projekt studyjny, w dużej mierze napisany podczas tras koncertowych, na których grupa spędza średnio 120 dni w roku. Na płycie znajduje się 13 piosenek, m.in. akustyczna wersja hitu „Your Name is Power”. To drugi z najwyżej ocenianych singli radiowych Rend Collective.

Oprócz premiery płyty zespół zaskoczył fanów także specjalnym nagraniem występu na żywo z okazji Dnia Świętego Patryka. Grupa zaśpiewała wtedy piosenkę „Rend the Heavens”, a wideo nagrano na ulicach Dublina.

Okazało się, że okładka płyty przedstawiająca labirynt dobrze oddała obecne czasy pandemii, mimo że zespół nie spodziewał się takiego obrotu spraw.

– Labirynt, który znalazł się na okładce, miał ilustrować dezorientujący bałagan życia. Doświadczamy tak wielu zakrętów, małych decyzji, niepewności i wątpliwości, tak dużo strachu – mówił zespół. – W tym wszystkim łatwo jest zapomnieć o dokonaniu wyboru, przy którym wszystkie inne ostatecznie nie mają znaczenia. Chodzi przecież o kochanie Boga całym sercem, duszą, umysłem i siłą.

Rend Collective w odpowiedzi na koronawirusa

Koronawirus sprawił, że większa część ludzkości musiała zamknąć się w domach. W odpowiedzi członkowie Rend Collective podjęli inicjatywę organizowania na swoich mediach społecznościowych występów na żywo. Wydarzenia te nazwali „Dystansującym się społecznie Klubem Uwielbieniowym” (“The Socially Distant Worship Club”). Zorganizowali też wraz z KLOVE/AIR1 specjalny stream w mediach społecznościowych.

Podczas streamów zespół grał niewydaną wcześniej piosenkę „I Choose to Worship”. Kawałek bardzo spodobał się fanom i otrzymał od nich wiele uwagi. To zachęciło grupę do udostępnienia tekstu i nut na swojej stronie za darmo. Popularność streamów na żywo sprawiła, że zespół spontanicznie wydał wideo, na którym gra nowy utwór na żywo.

– Dystans społeczny jest dobry dla naszego zdrowia i zdrowia innych – powiedzieli. – Wierzymy w to i wspieramy tę ideę. Nie jest to jednak dobre dla naszego ducha. Z przyjemnością spotkalibyśmy się z innymi, wielbili razem Boga i dorzucili kilka słów zachęty i prawdy do tego bałaganu dookoła nas. Weźcie więc filiżankę herbaty, coś na ząb i dołączcie do nas. I tak wszyscy musimy siedzieć w domu, więc możemy wykorzystać ten czas na coś konstruktywnego i dającego życie. Wielbijmy razem. Planujemy robić to regularnie w najbliższych dniach i tygodniach, dopóki sytuacja się nie uspokoi, więc bądźcie czujni.

Materiały dostępne są na kanale Rend Collective na YouTube, IGTV i Facebooku.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

Na płycie

01. I Choose To Worship

02. Revival Anthem

03. Day Of Victory

04. Sing It From the Shackles

05. My Advocate

06. Still

07. Unconditional

08. Behold He Comes

09. Defiant

10. Your Name Is Power

11. Rend the Heavens

12. Wholehearted

13. Your Name is Power

Inne

Paul Wilbur i jego bestsellerowa płyta „Roar From Zion”