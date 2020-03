Zespół Passion wydaje płytę „Roar (Live From Passion 2020)”

8 marca, wytwórnia płytowa Capitol CMG we współpracy z sixstepsrecords wydała bardzo oczekiwany, nowy album zespołu Passion, „Roar (Live From Passion 2020), dostępny obecnie na wszystkich platformach cyfrowych. Premiera płyty na nośniku fizycznym przewidziana jest na 3 kwietnia.

„Roar (Live From Passion 2020)” zawiera materiał nagrany 31 grudnia, 1 stycznia i 2 stycznia na Stadionie Mercedes-Benz w Atlancie w Georgii. Członkowie Passion rozpoczęli nową dekadę w obecności ponad 65 tysięcy słuchaczy z całego kraju i świata, którzy na dorocznej konferencji Passion stworzyli największą publiczność w historii wystąpień grupy.

„Na płycie uchwycono chwile, jakich naprawdę nikt z nas nie mógłby zaplanować” – mówi lider zespołu, Kristian Stanfill.

„Bóg tchnął na te dni podczas Passion 2020. Wierzymy, że ten album jest przesiąknięty Jezusem, i mamy nadzieję, że ludzie zdobędą poczucie, kim On jest, i poznają nadzieję zbawienia przez Niego”.

Passion, kierowany przez Kristiana Stanfilla, Bretta Younkera i Melodie Malone, poprowadził festiwal Passion 2020 razem z zaprzyjaźnionymi artystami z sixstepsrecords, Crowderem i Seanem Curranem. W tegorocznej konferencji uczestniczyli gościnnie Hillsong United, Kari Jobe i Cody Carnes, których wystąpienia znalazły się na „Roar (Live From Passion 2020). Lista utworów obejmuje piosenkę, która zdobywa popularność w kościele, „There’s Nothing That Our God Can’t Do”, a także niezapomniany moment, gdy muzycy Hillsong United prowadzili uwielbienie, zegar odliczał sekundy, wystrzeliły fajerwerki, a stadion, porwany dźwiękami „Good Grace”, wszedł w nową dekadę.

Podczas Passion 2020 nagrano też materiał filmowy, ukazujący fantastyczną pracę grupy 18-25-latków zebranych w imię Jezusa. Zespół właśnie wydał nagrania video z pięcioma spośród 12 wykonywanych na żywo hymnów, które tworzą nowy projekt. Ostatnie, „All Praise”, ukazało się 8 marca.

Passion jest obecnie w trasie Winter Jam 2020, którą ma zakończyć w weekend 15 marca. Więcej informacji na PassioMusic.com.

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat