Zbliżająca się „konfrontacja”: co czeka Izrael i Bliski Wschód w 2020 roku? Analiza

Za nami rok 2019, a w nim tworzenie się napięć i nowych sojuszów. Co czeka Izrael i Bliski Wschód w 2020 roku?

Jednym z pierwszych wyzwań, z jakimi Izrael zmierzy się w 2020 roku, są zaplanowane na 2 marca wybory powszechne. Izraelczycy pójdą do urn po raz trzeci w ciągu niecałych 12 miesięcy.

Czy Netanjahu zmieni dynamikę wyborów?

Izraelski premier Benjamin Netanjahu, mimo zawirowań prawnych, zwyciężył w niedawnych prawyborach partii Likud, przygotowując scenę pod kolejny, gorący wyścig.

Wyborcy są zmęczeni i rozgniewani, jednak głównym problemem jest to, że od czasu dwóch poprzednich wyborów, na arenie politycznej nic tak naprawdę się nie zmieniło. Netanjahu mógłby zmienić tę dynamikę przez dążenie do zajęcia strategicznej Doliny Jordanu – co obiecywał w swojej ostatniej kampanii przed wrześniowymi wyborami powszechnymi. Mógłby też wykorzystać wniesione przeciwko niemu oskarżenia, by zmobilizować prawicę przeciwko mediom i izraelskiemu systemowi sądowniczemu.

Izrael przygotowuje się na „ograniczoną konfrontację” z Iranem

Inna historia, która wciąż się rozwija – być może szybciej, niż oczekiwano – dotyczy Iranu. Przy zwiększonym napięciu z powodu sankcji nałożonych na irański reżim, niewykluczone, że Iran zmobilizuje swoich pełnomocników do działań przeciwko Izraelowi i innym państwom regionu. Innym aspektem irańskiego wątku jest ocieplenie relacji tego kraju z Rosją i Chinami.

Szef Sztabu Sił Obronnych Izraela, generał porucznik Awiw Kochawi, powiedział niedawno, że Izrael przygotowuje się na „ograniczoną konfrontację” z Iranem. Choć nie wskazał terminu, Kochavi zapowiedział, że kolejna wojna Izraela będzie „intensywna”, i nie może obiecać, że potrwa krótko. Jego zdaniem, Izraelczykom będzie potrzebna „odporność”.

Przy rosnącym, regionalnym zagrożeniu z jego strony, Iran wywarł nacisk na rozluźnienie więzów z Izraelem na poprzednio wrogie kraje, takie jak Arabia Saudyjska i państwa arabskie nad Zatoką Perską.

Wzrost globalnego antysemityzmu

Niestety, prawdopodobnie nadal będziemy obserwować, jak antysemityzm daje o sobie znać w Europie i Stanach Zjednoczonych. Ataki na Żydów i ich społeczności rosną i na razie nie wiadomo, jak powstrzymać ten trend. Izraelski polityk Awigdor Lieberman mówi, że „głównym rozwiązaniem” jest emigracja [Żydów] do Izraela.

Odkrycia w Ziemi Świętej

Czekamy też na dalszy postęp technologii i odkrycia archeologiczne, takie jak starożytna Ścieżka Pielgrzyma, odkryta w 2019 roku, która w czasach Jezusa była drogą na Wzgórze Świątynne.

I oczywiście, jak czytamy w Psalmie 122:6, powinniśmy pamiętać o „modlitwie o pokój dla Jerozolimy”.

Autor: Julie Stahl

Źródło: CBN News