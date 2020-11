Zatoka Perska: Przemoc wobec młodych chrześcijanek – „Zamknięto im usta”

Maria*, jak co dzień, była w drodze do pracy w fabryce. Nagle zatrzymało się przed nią trzech uzbrojonych mężczyzn. Wycelowali w nią karabiny i wepchnęli do samochodu. Rodzice zobaczyli córkę trzy dni później – w sądzie.

* Imię zmienione

Młode kobiety na celowniku

Prawdopodobnie najbardziej bolesnym ciosem wymierzonym w społeczności chrześcijan w regionie Zatoki Perskiej są ataki na młode kobiety.

W wielu krajach islamskich kobiety uosabiają czystość i honor rodziny, ale przemoc, której padają ofiarą, zwiększa poczucie bezwartościowości i bezsilności w całej rodzinie. Pandemia sprzyja atakom. Historia Marii jest jedną z tysięcy

„Zamknięto im usta”

W sądzie Maria mówi sędziemu, że przeszła na islam. Dobrowolnie. Wkrótce potem opuszcza salę sądową u boku tych samych mężczyzn, którzy ją niedawno porwali. Niedługo poślubi jednego z nich; zostanie jego żoną – a dokładniej, jego drugą żoną.

Hana*, lokalna partnerka Open Doors, zaoferowała rodzinie pomoc, ale wie, że w obecnej sytuacji nie można wiele zrobić. „Możemy się za nich modlić. Nie mamy żadnych możliwości prawnych, ponieważ Maria oświadczyła, że przeszła na islam z własnej woli i że jest szczęśliwa, że wyszła za mąż za muzułmanina”. Rodzice mogą odwołać się od decyzji sędziego, ale tego nie zrobią. Hana milknie, po czym dodaje: „Zamknięto im usta”. Hana opowiada jak ona i inni partnerzy Open Doors pomagają rodzinom w podobnej sytuacji: „Kiedy spotykamy się rodzinami, możemy się z nimi modlić i przekazywać im słowo Boże oraz rady. Nie możemy zabrać ich bólu i smutku, ale jeśli zaufają Panu, nasi bracia i siostry mogą odzyskać poczucie kontroli”.

Wielu chrześcijan w tym regionie niewiele wie o swojej wierze. Ich obraz Boga jest kształtowany przez wszechobecną naukę islamu, dlatego charakter ich niebiańskiego Ojca jest im obcy. „Dzięki wspólnym spotkaniom i nauczaniu poznają Boga, do którego się modlą” – mówi Hana.

* Imię zmienione

Wzmocnieni modlitwą

Na krótko przed publikacją tej wiadomości, Maria zdołała uciec swoim porywaczom. W związku z tym, od tego czasu cała rodzina żyje w ukryciu. Maria zaprzecza temu, że przeszła na islam z własnej woli. Została zmuszona przez porywaczy. Hana: „Maria i jej rodzina znajdują się pod opieką kilku rodzin.

W tajemnicy utrzymują ich tożsamość i miejsce pobytu. […] Musimy się za nich modlić!” Następnie zwraca się do chrześcijan w „wolnym świecie”: „To wasze modlitwy dają ludziom takim jak Maria i jej rodzinie odwagę, aby zmierzyć się z niemożliwym systemem w okrutnej rzeczywistości”.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan w regionie Zatoki Perskiej:

Módl się za młode kobiety, aby Jezus uchronił je przed napaścią.

Za ofiary porwań i przymusowego małżeństwa, aby odczuły Boże pocieszenie i miały możliwość spotykania się z innymi chrześcijanami i dostęp do Słowa Bożego.

Módl się o ucieczkę więzionych kobiet.

Za chrześcijańskie rodziny na terenach, na których powszechne są ataki na młode kobiety, również o umocnienie w wierze i mądrość w obliczu zagrożenia.

Módl się, aby Ewangelia przeniknęła duchowy klimat w regionie i aby muzułmanie nawracali się do Jezusa Chrystusa.

za Open Doors Polska